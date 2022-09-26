Sancar SİDA "Mavi Vatan" Horumasına Hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerine yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni teknolojiler kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bu amaçla farklı yeteneklere sahip şirketlerin iş birliğiyle son dönemde başarılı insansız deniz aracı projelerinin ürüne dönüştüğünü vurgulayan Demir, "SİDA'ları Deniz Kuvvetlerimize kazandırmak için birçok koldan çalışma yapıyoruz. Bunlardan biri de HAVELSAN ve Yonca-Onuk tarafından geliştirilen Sancar SİDA. Gururla söyleyebiliriz ki sınıfının en iyi araçları yakın zamanda Türkiye ve dost-müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilir noktaya gelecek. Bu projelere katkı veren, görev alan tüm şirketlerimize teşekkür ediyoruz. Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı bir kez daha gösterme konusunda başarılı çalışmalara imza attılar." dedi.

İmzadan 6 ay sonra ilk testler tamamlandı

Ülkeler son dönemde geçmişten çok farklı askeri tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. Bu kapsamda, kolaylıkla tanınamayan, alışılmadık harekatlar düzenleyebilen ve çeşitlilik arz edebilen düşman tipi ile mücadele etmek gerekiyor.

Bu tarz asimetrik tehditler, ulusların güvenliğine ve uluslararası dengelere ciddi zarar verme potansiyeli de içeriyor. Ulusların güvenlik birimlerinin bu nedenle kendi hükümetlerinin amaçları doğrultusunda geleneksel savunma faaliyetlerini icra etmeye devam ederken karşılaştıkları tehditleri de tespit edip yok etmeleri gerekiyor.

İnsansız sistemler uygun maliyetlerle üretildiklerinde, insanlı sistemler için riski azaltma, savunma faaliyetlerine destek sağlama ve insanlı sistemlerin yapamayacağı görevleri icra etme potansiyeline sahip bulunuyor.

Sancar SİDA da tüm bu ihtiyaçlara yanıt vermek üzere ortaya çıktı. Otonom 3. seviye SİDA geliştirilmesine yönelik olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı talebi doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile HAVELSAN ve Yonca-Onuk Adi Ortaklığı arasında 8 Nisan 2022'de imzalanan sözleşme ile Sancar'ın geliştirilmesi sürecine başlandı.

Proje kapsamında HAVELSAN, platform otonomisi, görev sistemi yazılımları, yer kontrol istasyonu, mini-GVDS (Gemi Veri Dağıtım Sistemi), anti jam özellikli GNSS ve Uydu Haberleşme Sistemi geliştirip üretiyor. Yonca-Onuk ise SİDA platformu olan teknenin üretilmesi ve teknede kullanılacak olan faydalı yüklerin tedarik ve entegrasyonunu gerçekleştiriyor.

Alt bileşenleri müstakil ürünlere dönüşecek

Proje tamamlandığında, otonom seyir ve görev icra edebilen, Advent Savaş Yönetim Sistemi (SYS) ile entegre ve Yer Kontrol İstasyonu ile Advent SYS üzerinden kontrol edilebilen HAVELSAN'ın geliştirdiği ilk otonom su üstü aracı ortaya çıkmış olacak.

Yapay zeka, öğrenen algoritmalar, büyük veri, veri füzyonu, otonom sistemler teknolojileri kullanılarak geliştirilmekte olan Sancar,12,73 metre uzunluğuna, 3,3 metre genişliğine, 9 ton deplasmana sahip bulunuyor. Sancar, 40 knots'ın üzerinde hıza, 740 kilometrenin üzerinde seyir menziline ulaşıyor.

Uzaktan kontrol edilebilen Sancar SİDA, liman/üs koruma, arama/kurtarma, istihbarat, keşif, gözetleme, karakol, su üstü harbi, mayın karşı tedbirleri görevlerini otonom olarak yerine getirebilecek.

SİDA Projesi ile komple bir insansız su üstü platformu üretildi ve seri üretime hazır bir ürüne dönüştürüldü. Ayrıca komuta kontrol entegrasyon yazılımı, görev planlama ve görev sonrası değerlendirme ve analiz yazılımları gibi sistemin alt bileşenleri de müstakil ürünler olabilecek. Böylece HAVELSAN ürün ailesine, stratejik seviyeden taktik seviyeye kadar kullanılabilecek pazarlanabilir ürünler kazandırılacak.