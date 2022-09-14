D-Marin, Sense4Boat İle Stratejik Dijitalleşme Ortaklığını Duyurdu

Sense4Boat, D-Marin ağının tamamına, iskeleye yanaşmış teknelerin tüm hayati parametrelerini izlemek ve potansiyel tehditleri gerçek bir tehlike haline gelmeden çok önce tespit etmek için son teknoloji bir IoT platformu sağlayacak. Güvenilir ve kullanıcı dostu sensörlere dayanan platform, müşterilerin marinadan uzaktayken tekneleri için endişelenmek yerine yelken açmaya daha fazla zaman ayırmalarını mümkün kılacak. D-Marin’in dijitalleşme yatırımı programı, şirketin yat sahiplerinin yatçılık deneyimlerini zenginleştirmeye yönelik ana odağının bir parçasını oluşturuyor.

Ortaklık, D-Marin ve Sense4Boat'un olağanüstü Akıllı Marina çözümleri yaratmaya odaklanmasını sağlarken, tüm yat sahiplerinin faydalanabileceği marina teknolojilerinin sunumunu hızlandırmak için araştırma ve geliştirme fırsatları yaratacak. Anlaşma kapsamında Sense4Boat, platformunu geliştirmeye ve tekne, marina ve sigorta sektörlerindeki operasyonlarını daha da büyütmeye devam edecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan D-Marin Ticari Direktörü Dean Smith şunları söyledi: “Sense4Boat ile ortaklığımızı genişletmekten ve şirketin tekne sahiplerinin içini rahatlatmak için geliştirdiği yenilikçi sensörleri sistemlerimize tam olarak entegre etmek ve geliştirmek amacıyla şirketin çoğunluk hissesini satın almaktan büyük heyecan duyuyoruz. Dijitalleşme yolculuğumuzda attığımız bu adımı yeni adımlar izleyecek. Bu ortaklığın, söz konusu teknolojiyi sadık ve potansiyel müşterilerimizle buluştururken müşteri deneyimi alanında sunduklarımızı da daha da geliştireceğinden eminiz. Ayrıca, Sense4Boat’u D-Marin ağının ötesine geçme planlarında desteklemeye de kararlıyız.”

Sense4Boat kurucusu ve CEO’su Krešimir Žic ise şunları ekledi: “Dijitalleşme ve IoT teknolojisinin 21. yüzyılda marinalar için en önemli rekabet avantajları olduğuna yürekten inanıyoruz. D-Marin’de vizyonumuzu ve tutkumuzu paylaşan stratejik bir ortak gördük. Birlikte sektörün tamamını dönüştürecek ve tekne kullanmayı tüm tekne sahipleri için daha güvenli, daha kolay ve daha keyifli hale getirecek yenilikçi çözümler yaratacağız.”