Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan İzmir’e İki Müjde

Afrika’ya yeni hatların açılması ve İzmir limanına yatırım yapılarak silo kurulması gündeme alındı.

Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan da katıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaosmanoğlu’na Afrika’ya yeni denizyolu hatlarının açılması, İzmir limanında yaşanan ham yağ depolama sorunlarımızı arz ettik. Afrika'ya yeni hatlar, kanatlı sektörümüzdeki firmaların bu hattı gerektirecek ihracat hacmine ulaşacaklarını temin etmeleriyle açılabilecek. Eskiden İzmir limanından Güney Afrika'ya seferler mevcuttu. Bu ve benzeri rotalar tekrar gözden geçirilecek.” dedi.

Uçak, “Tehlike arz edebilecek sıvı ürünler (asit gibi) çevre güvenliği nedeniyle izne tabi. Son olarak sıvı yağ da bu ürünler listesine dahil edildi. Depolanma alt yapısı ile ilgili Birliklerimizce İzmir limanına yatırım yapılarak silo yapılmasına Bakanlıklarınca izin verileceğini buna emsal depolama alanlarının çeşitli limanlarda yapıldığını belirttiler. Bakanlığımız yatırım, üretim ve ihracat odaklı yol haritamızın başarıya ulaşması adına her türlü desteği vermeye hazır. Küresel resesyonun gündemde olduğu günümüzde lojistik daha da önem kazandı. Verimli bir toplantı oldu, ihracatçılarımız ve bölgemiz açısından hepimize hayırlı olmasını dilerim. Yapıcı yaklaşımı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaosmanoğlu’na Egeli İhracatçılar adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu toplantıya vesile olan İzmir Milletvekilimiz Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı'ya biz ihracatçıların her daim yanımızda olmalarından dolayı Ege İhracatçı Birlikleri ve tüm ihracatçılarımız adına çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.