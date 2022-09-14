MEDNIGHT Akdeniz Araştırmacıları Gecesi, 30 Eylül’de Müze Gazhane’de Kutlanıyor

Türkiye dahil altı ülkeden farklı kuruluşların, Akdeniz Biliminin yaygınlaştırılması amacıyla bir strateji geliştirmek üzere bir araya geldiği MEDNIGHT projesi, 30 Eylül tarihinde tüm katılımcı ülkelerde eşzamanlı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. İstanbul ayağı Müze Gazhane’de düzenlenecek organizasyonda yetişkin ve çocuk ziyaretçiler pek çok atölye ile tüm gün Akdeniz Bilimi ile ilgili son gelişmeleri keyifli bir şekilde takip edebilecek.

Akdeniz Araştırmacılar Gecesi, kısaca “MEDNIGHT”, altı Akdeniz ülkesinden oluşuyor: İspanya, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye ve Mısır. Gençlere ve genel olarak topluma yönelik bir proje olan MEDNIGHT’ın odağında bilimin sergilenmesi yatıyor. Proje, Akdeniz havzasındaki kadın biliminsanı temsilini özellikle vurguladığı için, projenin yedinci destekçisi de Avrupa Kadın Rektörler Derneği (EWORA) aracılığıyla Belçika oluyor.

MEDNIGHT 2022 yılı etkinlikleri, Nisan başında Yunanistan'ın Midilli adasında başladı. O zamandan beri proje ortakları, MEDNIGHT'ın temsil edildiği farklı ülkelerde paralel faaliyetler yürütüyor. Örneğin, akademik yılın sonu ve yaz aylarına denk gelen "Mind the Lab" deneyleri, "Araştırmacılar Okula Dönüyor" veya "Bilimin Akdeniz Yüzleri" sergisi…

Eylül ayında da proje kapsamındaki etkinlikler sürüyor: 17, 18 ve 25 Eylül tarihlerinde “Laboratuvarlara Dikkat!” atölyeleri ve araştırmacıların okullara ziyaretleri sayesinde çocuklar ve gençler Akdeniz Bilimi ile tanışıyor. 20 Eylül'den itibaren, Akdeniz Bilimi'nin kapsadığı 4 öncelikli alanı (Deniz ve Kirlilik, İklim ve Temiz Enerji, Diyet ve Beslenme, Hayat ve Sağlık) ele alacak özel video kanalı Mednight TV 2022'nin galasının yapılması planlanıyor.

TARİHİ NOT EDİN: 30 EYLÜL CUMA

MEDNIGHT, tüm bu ulusötesi faaliyetlerin bir uzantısı olarak 30 Eylül’de Valensiya, Alicante, Orihuela, Torrevieja, Messina, Midilli, Lefkoşa, İstanbul ve Kahire'de büyük bir etkinliğe daha hazırlanıyor. Her şehirde, ziyaretçilerin hem farklı ülkelerdeki en son bilimsel çalışmalar hakkında bilgi alabilecekleri hem de atölye çalışmalarına katılabilecekleri alanlar kuruluyor. Etkinliklerin İstanbul ayağı, Kadir Has Üniversitesi tarafından 30 Eylül Cumartesi günü 11.00-23.00 saatleri arasında Müze Gazhane’de düzenlenecek.

Projenin yürütücülüğünü Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Arsan’ın yaptığı projede İdari İşler Yürütücülüğünü ise yine aynı üniversiteden Begüm Özcan üstleniyor. Akdeniz Bilimi’nin faydalarını topluma eğlenceli, pedagojik ve titiz bir şekilde göstermek için özel olarak tasarlanmış bilimsel monologların, teatral performansların, deneylerin ve diğer formatların tadını çıkaracak olan ziyaretçiler, “deniz ve kirlilik”, “iklim ve temiz enerji” ve “yaşam ve sağlık” alanlarında çalışmalarını sürdüren birbirinden değerli araştırmacıların konuşmalarını dinleyebilecek, başarılı kadın araştırmacılar sergisini geçebilecek. Çocuklara özel atölyelerin ve masal dinletilerinin de yer aldığı etkinlikte, geleceğin bilim insanlarına da ilham verilecek. Akdeniz Araştırmacıları Gecesi kapsamında sizi 30 Eylül’de Müze Gazhane’ye bekliyoruz.

Mednight etkinlik takvimini takip etmek için tıklayınız.

AKDENİZ BİLİM EKİBİ 2023

Mednight ana etkinliklerinden bir diğeri olan “Akdeniz Bilim Ekibi 2023”, sonuçlarını 9 Şubat 2023’te düzenlenecek galada ilan edeceği başvuruları da açmış bulunuyor. 2021 yılında Alicante'de Casa Mediterráneo'da düzenlenen galaya eski İspanya Cumhurbaşkanı Jose Luis Rodriguez Zapatero ve Türkiye, Lübnan, Mısır, Tunus, İspanya, Fransa, İtalya, Kıbrıs ve Yunanistan'dan seçilmiş araştırmacılar katılmıştı. Bu yılki jüride Avrupa Araştırma Konseyi Başkan Yardımcısı Nektwarios Tavernarakis, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ve EWORA Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer gibi isimler yer alıyor.

Akdeniz Bilim Ekibi 2023 başvurusu için tıklayınız: https://mednight.eu/mediterranean-science-team/