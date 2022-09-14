“STEAM ile Denizleri Koruyorum” Projesinde Öğretmen Eğitimleri Tamamlandı

Muğla ve Aydın’dan projeye katılan öğretmenler TURMEPA eğitimleriyle deniz ekosistemi, denizlerin önemi, sıfır atık, Sıfır Atık Mavi hakkında bilgi sahibi olurken, denizleri korumak için STEAM’e dayalı projeler geliştirdiler.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ve D-Marin işbirliğiyle hayata geçirilen STEAM ile Denizleri Koruyorum Projesi 8’inci yılında öğretmenlerle buluştu. Muğla ve Aydın’dan projeye katılan 12 öğretmen 5-9 Eylül tarihleri arasında TURMEPA tarafından verilen eğitimlerle deniz ekosistemi, denizlerin önemi, sıfır atık, Sıfır Atık Mavi hakkında bilgi sahibi oldular. Öğretmenler 5 günlük hizmetiçi eğitici eğitimi sürecinde STEAM eğitimi alarak Microbit ile çalışmalar gerçekleştirdi ve projeler üretti. D-Marin Göcek ve TURMEPA’nın Fethiye Deniz ve Kıyı İnceleme Merkezi’ndeki Sualtı Atık Sergisi’ni ziyaret eden öğretmenler keyifli zaman geçirdi.

D-Marin Göcek evsahipliğinde, D-Marin Turgutreis ve D-Marin Didim işbirliği ile gerçekleştirilen eğitmen eğitimlerine Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi.

Proje grupları kurulacak

Denizel konuların yanı sıra öğretmenler 5 gün boyunca ERTEV uzmanlarınca verilen STEAM ve kodlama eğitimlerine katılma imkanı da buldular. Bu eğitimlerden sonra öğretmenler, kendi okullarında proje grupları kurarak öğrencilerine denizler ve STEAM konusunda eğitim verecek.

Her ay çevrimiçi öğretmen ve mentor toplantıları düzenlenecek olan projede, öğretmenler STEAM ile ilgili proje geliştirme aşamalarında diğer öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunma imkanına sahip olacak ve ERTEV uzmanlarının yönlendirmesiyle projelerini iyileştirme fırsatı bulacak, sonrasında öğrenci projeleri çeşitli kategorilerde değerlendirilecek.