Setur Marinas, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesini Almaya Hak Kazandı
Setur Marinas, dünyanın önde gelen değerlendirme kuruluşlarından TÜV SÜD tarafından yapılan denetim değerlendirmesi sonucunda, ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandı.
Setur Marinas Genel Müdürü Emre Doruk, müşteri memnuniyeti standartlarını daha da iyileştirmek üzere çalışmalarına devam edeceklerini söyleyerek ekledi: “Setur Marinas olarak, tüm operasyonlarımızı müşteri memnuniyetini iyileştirme perspektifiyle yürütüyoruz. Bu çerçevede hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin memnuniyeti için çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın ISO 10002 Sertifikası ile taçlanmasından dolayı çok mutluyuz.”
ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standartları, öncelikle geri bildirime açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesi gibi konuları değerlendiriyor.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.