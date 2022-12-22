Setur Marinas, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesini Almaya Hak Kazandı

Setur Marinas Genel Müdürü Emre Doruk, müşteri memnuniyeti standartlarını daha da iyileştirmek üzere çalışmalarına devam edeceklerini söyleyerek ekledi: “Setur Marinas olarak, tüm operasyonlarımızı müşteri memnuniyetini iyileştirme perspektifiyle yürütüyoruz. Bu çerçevede hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin memnuniyeti için çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın ISO 10002 Sertifikası ile taçlanmasından dolayı çok mutluyuz.”

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standartları, öncelikle geri bildirime açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesi gibi konuları değerlendiriyor.