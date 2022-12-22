Haliç Tersanesi'nde Üretilen Elektrikli Deniz Taksiler Suya İndirildi

Haliç Tersanesi'nde düzenlenen törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iştiraklerden sorumlu İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve davetliler katıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyanın yaşayan en eski tersanesinin 567 yıldır ayakta olduğunu belirterek, tersaneyi geleceğe taşımanın önemine değindi.

Tersanenin 50 kompozit yolcu gemisi ve 20 römorkör kılavuz tekne inşa etme kapasitesine ulaştığını söyleyen İmamoğlu, "Var olan 45 deniz taksiye, 5 adet yeni nesil hibrit tekneyi ekledik. Deniz taksi üretiminde daha önce yaptıklarımızın bir değişiğini bugün harekete geçirmiş oldu arkadaşlarımız. Projemizin, çevreci ve hibrit bir deniz taksiye dönüşmesi ve elektrikli teknelerin denize inmiş olması gurur verici." dedi.