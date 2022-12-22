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Hatay'da Balıkçı Oltasına Kum Köpek Balığı Takıldı

Hatay'da Balıkçı Oltasına Kum Köpek Balığı Takıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kıyıdan balık avlayan kişinin oltasına kum cinsi köpek balığı takıldı.

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Asi Nehri'nin denizle buluştuğu yerde balık tutan kişi, oltasına bir deniz canlısının takıldığını fark ederek misinayı toplamaya başladı.

Zorlanarak kumsala çektiği deniz canlısının kum cinsi köpek balığı olduğunu fark eden balıkçı, köpek balığını iğneden kurtarıp yeniden denize bıraktı.

Bu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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