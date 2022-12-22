Kompresör Nedir? Kullanım Alanları Nelerdir?

Gıda sektöründen kimyaya, otomotiv dünyasından tekstile kadar pek çok yerde kompresör kullanımına rastlanır. Kompresör nedir sorusu kısaca elektrik kullanımına ihtiyaç duyulmadan basınçlı hava tesisatı için önemli olan havanın üretilip depolanarak gerektiğinde basınçlı havayı tesisata vermek olarak açıklanabilir. Büyük ve küçük işletmelerde sıklıkla görülebilen bu makineler araba lastiğinin şişirilmesi, otomotivde kalıp işlenmesi, tekstilde iplik üretimi, petrol ile ilgili alanlarda gaz sıkıştırması gibi pek çok farklı alanda kullanılır. Fabrikalarda pres ve kalıp tezgahlarında da yine rastlanması mümkündür. Çeşitlerine göz gezdirecek olursak pozitif deplasmanlı ve turbo olmak üzere ikiye ayrılır. Pozitif deplasmanlı modellerde basıncın arttırılması belirli bir miktardaki havanın içeride sıkıştırılması ilkesine dayanır. Tüm bu özellikleri göz önünde bulundurarak sizin ve işletmeniz için en uygun kompresörü seçebilirsiniz.

Gelişmiş Teknolojik Özellikleriyle Ön Plana Çıkan Koçtaş Kompresör Modelleri

İşletmenizin büyüklüğüne ve kapasitesine uygun bir kompresör seçimi enerji tasarrufu ve üretim verimi açısından oldukça önemlidir. Gelişmiş teknik özellikleriyle ön plana çıkan modeller, özelliklerine ve kullanım alanlarına göre farklılık gösterir. Bunlar arasında yer alan vidalı kompresör basınçlı hava üretmek için rotor çiftini kullanır. Sıkıştırma işlemi için pistona gerek duymayan bu modeller pozitif yer değiştirmelidir. Böylece üretim alanındaki aletlerin ihtiyaç duyduğu basınçlı hava karşılanır. Yaklaşık 7-8 bar arasında basınçla çalışan bu modeller otomotiv, inşaat, sanayi ve çeşitli atölyelerde rahatlıkla kullanılır. Sessiz kompresör ise genellikle hastane, ameliyathane, ofis, medikal alanlar gibi sessiz alanlarda tercih edilir. Çalışma prensibi mekanik aksan sürtünmelerini minimum seviyeye indirerek minimum ses şiddetinde makinenin çalışmasına dayanır.

Kompresör Seçiminde Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir?

Kompresör satın almadan önce bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Öncelikle, kapasite ve işletmenizin ihtiyaç duyduğu basınçlı hava miktarını tespit etmelisiniz. Eğer küçük bir işletmeniz varsa büyük tank ve büyük motor enerji sarfiyatını beraberinde getirecektir. Dolayısıyla işletmenizin büyüklüğüne uygun bir model seçmeniz enerji kaybınızı düşürerek üretim veriminizi arttırır. Küçük bir işletmeye sahipseniz ve küçük işlerinizi yapmak istiyorsanız mini kompresör seçeneklerine göz atabilirsiniz. Eğer otomobil fabrikası gibi büyük bir işletmeye sahipseniz büyük hazneye sahip bir model tercih etmelisiniz. Ortalama ağırlıktaki işleriniz için ise 50 lt kompresör modellerini inceleyebilirsiniz. Kompresör kullanımı oldukça geniş bir alana sahiptir. Soğutma sistemlerinden torna makinesindeki frenleme sistemine kadar geniş bir yelpazede görmeniz mümkündür. İşletmenize uygun olan makineyi tercih etmeden önce hava miktarı, işletme basıncı, özgül enerji tüketimi, temiz basınçlı hava kapasitesi gibi unsurları göz önünde bulundurmayı ihmal etmemelisiniz. Bir diğer dikkat edilecek unsur ise bakım ve temizliktir. Kompresörünüzün yağ, yağ filtresi ve hava filtresi değişimleri düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Bazı parçalar ise üreticilerin önerdiği periyodik sürelerde yapılmalıdır. Seperatör, vida rulman tamir takımı ve panel filtre bunlar arasında yer alır. Uzun ömürlü bir kullanım için bakım ve temizliğin oldukça önemli olduğunu unutmamalısınız.

Bütçe Dostu Koçtaş Kompresörleri Keşfetmenin Tam Zamanı!

Otomotivden tekstile, gıda sektöründen sağlık sektörüne kadar pek çok farklı alanda kompresörlere rastlamanız mümkün. Büyük ve küçük işletmelerin basınçlı hava üretiminde olmazsa olmazı olan kompresör fiyatları büyüklüğe gelişmiş özelliklere ve hava depolama hacmine göre değişiklik gösterir. Basınç göstergesi özelliği, şişirme gücü, metal gövde tasarımı fiyat farklılığını oluşturan özellikler arasında yer alır. Hava kompresör fiyatları ağırlığa, ölçülere ve depolama hacmine göre değişiklik göstereceği unutulmamalıdır. Depolama hacmi bakımından 25, 50 veya 100 lt’lik modellerden size uygun olana tek tuşla ulaşabilirsiniz. İşletmenizin basınçlı hava ihtiyacını karşılayarak üretim veriminizi arttıracak kompresör modellerine en uygun fiyatlarıyla Koçtaş’ta web sitesi üzerinden ulaşabilir, hemen sipariş verebilirsiniz.