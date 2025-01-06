96 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

4,99 metreye kadar olan teknelerin ruhsat yenilemeleri, satış, vize yeri dolumu, tekne bilgileri değişikliği, evrak zayii, yıpranma gibi nedenlerle yapıldığında harçtan muaf tutulacak.

4,99 metreye kadar olan teknelerin ruhsat yenilemeleri, satış, vize yeri dolumu, tekne bilgileri değişikliği, evrak zayii, yıpranma gibi nedenlerle yapıldığında harçtan muaf tutulacak.

Evrak zayii veya yıpranma nedeniyle belge yenilemelerinde, tekne boyuna bağlı olarak bağlama kütük harcı ödenmeyecek.

Evrak zayii veya yıpranma nedeniyle belge yenilemelerinde, tekne boyuna bağlı olarak bağlama kütük harcı ödenmeyecek.