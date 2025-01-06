96 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı
31 Aralık 2024 tarihli ve 32768 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 96 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede düzenlemeler yapıldı.
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Tebliğ kapsamında, Bağlama Kütüğü Ruhsatnamelerinden alınacak harçlar bölümünde değişiklikler gerçekleştirildi. Buna göre, 26 Eylül 2011 tarihli ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnameler için uygulanacak yeni harç tutarları şu şekilde belirlendi:
|Tekne Boyu
|Harç Tutarı
|5 Metreden - 6,99 Metreye kadar
|5.037,50 TL
|7 Metreden - 8,99 Metreye kadar
|7.196,50 TL
|9 Metreden - 11,99 Metreye kadar
|10.794,70 TL
|12 Metreden - 14,99 Metreye kadar
|21.589,50 TL
|15 Metreden - 19,99 Metreye kadar
|35.982,50 TL
|20 Metreden - 29,99 Metreye kadar
|71.965,00 TL
|30 Metre ve üzerinde
|143.930,00 TL
Muafiyetler ve Diğer Hususlar
- 4,99 metreye kadar olan teknelerin ruhsat yenilemeleri, satış, vize yeri dolumu, tekne bilgileri değişikliği, evrak zayii, yıpranma gibi nedenlerle yapıldığında harçtan muaf tutulacak.
- Evrak zayii veya yıpranma nedeniyle belge yenilemelerinde, tekne boyuna bağlı olarak bağlama kütük harcı ödenmeyecek.
- Ruhsatnameler, bir yıl veya katları şeklinde düzenlenmek üzere en fazla beş yıl süreyle geçerli olacak.
Yeni düzenlemeler, bağlama kütüğü uygulamalarında standartların sağlanması ve sektörel düzenlemelere katkı amacı taşıyor.
Vira Haber
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Etiketler : Resmi Gazete, Tekne Boyu, Harçlar Kanunu
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