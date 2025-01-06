Desan Kaptanoğlu Tersanesi, Atlas Tersanesi’ni Satın Aldı  

Credit Europe Bankası bünyesindeki Atlas Tersanesi’nin devri ile ilgili Ocak 2023’te başlayan görüşmeler, 17 Aralık 2024 tarihinde imzalanan anlaşma ile tamamlandı. Desan Kaptanoğlu Tersanesi, anlaşmayla Atlas Tersanesi’ndeki hisse oranını yüzde yüze çıkarırken tersanenin mülkiyeti tamamen Desan Kaptanoğlu grubuna geçti.

Bu satın alımla birlikte Desan, üretim kapasitesinde ve rekabet gücünde önemli bir ivme yakalamış oldu. Desan Kaptanoğlu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, satın alımla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Atlas Tersanesi’ni güçlü bir ekip ve çalışma ortamıyla devraldık. Özyeğin Ailesi ve Credit Europe Bankası’na bu süreçteki yapıcı yaklaşımları için teşekkür ederim. Amacımız, 100 yılı aşkın denizcilik tecrübesine sahip Kaptanoğlu markası ile birlikte Atlas bayrağını çok daha yukarılara taşımaktır. Bu birleşmenin, Desan’ın ihracat ve büyüme hedeflerini desteklemesinin yanında, Türk gemi inşa sektörüne de önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum.”

Atlas Tersanesi, özellikle yeni gemi inşası konusunda önemli bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahip. Tersanede şu anda bir Hollanda firması olan LongShip için 2 adet çevreci, metanol hazır konseptli kuru yük gemisinin ve Norveçli bir firma için dört adet kabuk balıkçı teknesinin inşası devam ediyor. Ayrıca, bu projelerin devamı olarak üç adet gemi daha inşa edilmesi için opsiyon bulunuyor.

2005 yılında kurulan ve Kocaeli Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren Atlas Tersanesi, yıllık 30 bin DWT’lık gemi yapım kapasitesine sahip. 120’si kadrolu toplam 800 çalışanı bulunan tersanenin üretim alanı 48 bin metrekare büyüklüğünde.

Vira Haber