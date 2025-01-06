Borusan 80. Yılını Ödüllerle Taçlandırdı

Gerçekleştirdiği toplumsal sorumluluk projeleri, sürdürülebilirlik çalışmaları ve kurumsal iletişim faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası platformlarda saygın ödüllere layık görülen Borusan, 2024 yılını adeta bir ödül yılı olarak tarihine not etti.

Güçlü ve köklü geçmişiyle tam 80 yılı geride bırakan Borusan Grubu, 2024 yılında kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, inovasyon, teknoloji ve insan kaynakları alanlarındaki çalışmalarıyla Türkiye’de ve dünyada saygın ödüllere layık görülerek başarılarla dolu bir yılı geride bıraktı. Borusan, bu alanlardaki öncü uygulamaları, etkili projeleri ve vizyoner yaklaşımlarıyla bir ödül yılına imza attı.

Hayata geçirdiği başarılı çalışmaları hem ulusal hem de uluslararası arenada ödüllendirilen Borusan, Stevie Awards’ta toplam 5 ödül kazanarak sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk ve etkinlik yönetimi alanlarındaki projeleriyle övgü topladı. Özellikle, çocuk ve gençler için deprem bölgesinde hayatın normalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen Sinemasal Akademi Borusan Defne Kampüsü Projesi ile dikkat çeken Borusan, Stevie Awards’ta iki Altın ve bir Gümüş ödül kazandı. Proje aynı zamanda Globee - Golden Bridge Awards ve Özel Sektör Gönüllüler Derneği tarafından da ödüllendirildi. Golden Bridge Awards’ta Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’na da “Avrupa-Orta Doğu-Afrika’da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı” kategorisinde Altın ödül verildi.

Borusan’ın stratejisi, performansı, sürdürülebilirlik çalışmaları ve gelecek hedeflerini sentezlediği Entegre Faaliyet Raporu kurumsal raporlama alanının en prestijli ödüllerinden LACP Vision Awards ve Annual Report Competition Awards - ARC’de ödüle layık görüldü. Rapor, Borusan’ın yıl içindeki çalışmalarını, finansal ve finansal olmayan sonuçlarını ve sürdürülebilirlik vizyonunu detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Yapay zekâ ve bulut bilişim alanındaki en son yenilikleri ve başarı hikâyelerini onurlandırmak amacıyla CXO Medya tarafından düzenlenen Future of AI & Cloud Zirvesi’nde de Grup, Borusan Multi Cloud Projesi ile “Best Hybrid Cloud” ödülünü aldı. Borusan aynı zamanda markalaşma ve iletişim stratejisinin ne kadar güçlü ve etkili olduğunu ortaya koyduğu çalışmalarıyla Brandverse Awards’tan toplam 3 ödülle döndü.

Borusan’ın Sürdürülebilir Fayda Programı kapsamında desteklediği Umut Pina projesi, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik ana bölümünde Su Altında ve Karada Yaşam kategorisinde Gümüş ödülün sahibi oldu. Ayrıca Grup, Brandverse’de SocialBrands Veri Analitiği Bölümü’nde Holdingler kategorisinde bronz ödül aldı.

Genç Yetenek İletişimi kategorisinde Alpha programı ile bronz ödül kazanan Borusan, Alpha Genç Yetenek Programı ile de Top100 Talent’ta “Topluluk” kategorisi birincilik ödülünü aldı. Borusan Grubu ayrıca Borusan Günü etkinliği ile The Hammers Awards’ta gümüş ödüle layık görülürken, etkinlikteki drone show gösterisi ile de Ace of M.I.C.E’ta ödüllendirildi.

Vira Haber