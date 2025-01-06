Talay Logistics 2025’e Doğu Avrupa’ya Yatırım Hamlesiyle Başladı

Talay Logistics CEO’su Onur Talay, Slovakya, Macaristan, Çekya, Polonya ve Romanya hattında etkin rol oynayacaklarını belirterek, “Mega dorselerimiz ve hemen her sektöre hizmet veren ekipmanlarımızla Doğu Avrupa’da bir yıl içinde iddialı bir pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Yeşil Lojistik uygulamalarıyla öne çıkan Talay Logistics, 2025’i “Doğu Avrupa Atılım Yılı” ilan etti. Şirketin CEO’su Onur Talay, Şubat ayı itibarıyla İtalya ve Çekya arasında haftada karşılıklı 3 blok tren seferi düzenleyeceklerini belirtti.

Ro-Ro hatlarıyla ulaştıkları İtalya’nın Trieste limanından hareket edecek trenin, Çekya’ya varacağını anlatan Talay, “Doğu Avrupa’ya önem veriyoruz. Polonya’nın Başkenti Varşova’da ve Romanya’nın Başkenti Bükreş’te ofislerimiz bulunuyor. 2025 yılında Çekya ve Polonya plakalı araç yatırımlarımızla bölgedeki özmal filomuzu da güçlendireceğiz. Haftada karşılıklı 3 sefer olarak başlayacak blok tren seferlerimizi yılın ikinci yarısında haftanın 6 günü olarak düzenlemeyi hedefliyoruz. Düzenli çalıştığımız Baltık hattını da bu hat ile entegre hale getireceğiz. Böylece bölgede çok daha güçlü ve kapsayıcı olacağız.” diye konuştu.

Doğu Avrupa hattında oyunun kuralları yeniden yazılıyor

Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerindeki yeşil ekonomiye geçiş tedbirleri, özellikle yüksek karbon salımı ile öne çıkan sektörlerde üretim tesislerinin Doğu Avrupa ülkelerine taşınmasına yol açıyor. TÜİK verilerine göre Türkiye’nin Çekya, Slovakya, Macaristan, Polonya ve Romanya ile ticaret hacmi de rekor kırmaya devam ederek 2023 yılında 33,7 milyar dolara çıktı.

Onur Talay, söz konusu gelişmelerin Doğu Avrupa’yı önemli bir merkez haline getirdiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Doğu Avrupa’daki ticaret hacminin önümüzdeki süreçte daha da artmasını bekliyoruz. İtalya – Çekya blok tren seferi hamlemizle hem bu bölgedeki hem de Avrupa genelindeki dağıtım gücümüzü katlayıp, ihracatçı ve ithalatçı müşterilerimize zaman ve maliyet avantajı kazandıracağız. 2025 yılında, Talay Çekya, Talay Slovakya, Talay Macaristan şirketlerimizi faaliyete alıp, Polonya ve Romanya ile birlikte hedef haritamızı tamamlayacağız.”

5 bini aşkın ekipmanla iddialı bir pazar payı hedefliyor

İtalya - Çekya blok tren hizmetiyle öncü bir rol üstlendiklerinin altını çizen Talay, “Mega dorselerimiz ve hemen her sektöre uygun 5 bini aşkın ekipman havuzumuzla Doğu Avrupa taşımalarında bir yıl içinde iddialı bir pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Onur Talay, demir yolu taşımacılığında Avrupa çapındaki geniş acente ağı, şirketleri, ofisleri ve Avrupa plakalı özmal araçlarının gücüyle hizmet sunduklarını, tecrübeli ve uzman ekipleriyle her aşamada müşterilerine destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

Vira Haber