Turkon Line, Hindistan Servisiyle Taşımacılık Ağını Genişletiyor

Yeni Hindistan servisiyle Amerika’dan Avrupa’ya, Akdeniz’den Orta Doğu’ya uzanan güçlü bağlantılarına bir yenisini daha ekleyen şirket, müşterilerine daha geniş bir hizmet ağı sunmayı hedefliyor.

Hindistan Servisiyle Doğuya Yönelik Büyüme Stratejisi

Turkon Line, Şubat ayında başlayacak Hindistan servisi ile doğuya yönelik genişleme vizyonunun önemli bir adımını atıyor. Yeni servis hattı ilk etapta 4 gemiyle başlayacak ve 2025 yılı Haziran ayında 5 gemiye çıkarak haftalık olarak servis vermeye devam edecek.

Türkiye Red Sea India (TRI) rotası Ambarlı- Evyap - Aliağa - Mersin - Aqaba - Jeddah -

NhavaSheva - Mundra - Jeddah - Aqaba - Alexandria - Ambarlı olacak.

Türkiye'den Hindistan'a Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz üzerinden en hızlı hizmeti sunacak olan yeni servisi Türkiye Red Sea India (TRI) Mundra ve Nhava Sheva limanlarından Hindistan’ın iç bölgelerindeki ticaret merkezlerine demiryolu bağlantısı sağlayarak taşımalarda kolaylık sunacak. Bu kapsamda ilk aşamada, Hindistan'ın stratejik lokasyonlarına sahip Dadri, Delhi, Garhi, Sonepat, Ludhiana, Jaipur ve Ahmetabad ICD’leri ile bağlantı sağlanacak. Yeni hat, Hindistan’dan Mundra ve Nhava Sheva limanlarını Amerika, Kuzey Avrupa ve Akdeniz ile birleştirerek Turkon Line’ın küresel operasyonlarına yeni bir boyut kazandıracak.

Turkon Line CEO Alkın Kalkavan, “2025 yılında, uluslararası deniz yolu taşımacılığındaki 28 yıllık deneyimimizi daha ileriye taşımak ve hizmet anlayışımızı bir adım daha yukarıya çıkarmak için yeni hedefler belirledik. Özellikle doğuya yönelik genişleyen servis ağımız ve yeni rotalarımızla müşterilerimize daha geniş bir coğrafyada en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, filomuzu modernleştirme yatırımlarımıza devam ediyor, operasyonlarımızı daha yüksek verimlilikle yeniden şekillendiriyoruz. Sürdürülebilir ve yenilikçi taşımacılık anlayışımızla, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz,” dedi.

Vira Haber