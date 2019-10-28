‘96 yıllık süreçte her zorluğu yendik’

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kıran mesajında ‘’Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana geçen 96 yıllık süreçte karşısına çıkan her zorluğun üstesinden gelmeyi başarmış, kurucusunun “muasır medeniyetler seviyesini aşma” hedefi doğrultusunda bugün dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında yerini almayı başarmış bir devlettir’’ dedi.

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran mesajında şöyle dedi:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıldönümüne ulaşmanın gurur ve sevincini yaşıyoruz. Cumhuriyetin ilanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan kurtuluş destanının ardından milletimizin bağımsızlığından ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana geçen 96 yıllık süreçte karşısına çıkan her zorluğun üstesinden gelmeyi başarmış, kurucusunun “muasır medeniyetler seviyesini aşma” hedefi doğrultusunda bugün dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında yerini almayı başarmış bir devlettir.

Denizcilik camiası olarak bizler de, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına giderken, ekonomisi kuvvetli, güçlü ve mutlu bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun.

Vatan uğruna bugün dahi fedakârlıkla mücadele eden tüm gazilerimize acil şifalar, bu uğurda canlarını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Vira Haber