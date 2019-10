The Bodrum Cup ödülünün sahibi HIZIR 1 oldu

Amerikan Hastanesi'nin isim sponsorluğu ve Yalıkavak Marina'nın ana sponsorluğuyla bu sene 31'inci yılını kutlayan The Bodrum Cup, 22 Ekim'de Bodrum'dan başlayıp 26 Ekim'de Yalıkavak'ta biten yarışlar, unutulmaz anlara ve deneyimlere sahne oldu. American Hospital The Bodrum Cup'ın genel birincisi bu sene HIZIR 1 oldu. Ekip, organizasyonun İlhan Koman'ın vefatından önce çizimlerini tamamladığı ve prototipini hazırladığı Sonsuz Sütun eserinden esinlenerek oluşturulan en anlamlı ödülün sahibi oldu.

Bu senenin Cruiser kategori birincisi NAVITA oldu. Cruiser A, Cruiser B ve Cruiser C kategorilerinin birincileri de sırasıyla NAZARE, NAVITA ve WAHRING DARLING oldu. Gulet ve Gulet A kategorisi birincisi MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DRAGON FLY, Gulet B kategori birincisi JASMIN 1, Gulet C kategori birincisi KUĞU 1, Mozaik kategori birincisi BELUGA 1, Standart Yelken kategori birincisi STIHL VAY, Tırhandil ve Tırhandil B kategori birincisi HIZIR 1, Tırhandil A kategori birincisi USTA K oldu.

Ödüllerin sahiplerini bulduğu törende konuşan The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “The Bodrum Cup, 31 yıl önce büyük bir tutkunun eseri olarak 18 teknenin yarışıyla başlamıştı. Bugünse 180 yat, dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce yarışçı ve her nesilden binlerce katılımcıyı buluşturan bir deniz festivaliyiz. Bu sene 17 yıl önce yapılan sevgi çemberinin de üstüne çıktık ve 120'den fazla tekneyle dünyanın en büyük sevgi çemberini yaptık. The Bodrum Cup'ı Avrupa'nın en büyük deniz festivali yapmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, “The Bodrum Cup ailesi olarak bizler 31 yıldır organizasyonu büyük bir tutkuyla gerçekleştiriyoruz. Bu sene de sizlerle beraber nefes kesen yarışlara, coşkulu etkinliklere ve unutulmaz anlara imza attık ve bugün, burada, yine hep beraber en anlamlı ödülümüzü sahibine takdim ettik. Ödülümüz, ülkemizin yetiştirdiği en değerli sanatçılardan Sevgili İlhan Koman'ın Sonsuz Sütun eserinden esinlenerek tasarlandı. Her zaman bir yat yarışından fazlası olduğunu söylediğimiz The Bodrum Cup'ta böyle değerli çalışmalar yapabiliyor olmak bizleri her an heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor” dedi.

VKV Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü Dr. Erhan Bulutcu, “Dünyanın dört bir yanındaki sağlıkçılar, hastalarını ilaç ve ameliyat gibi alışılmış yöntemlerle iyileştirmek için çaba gösteriyor. Ancak zihnin ve ruhun rahatlatılması, modern tıpta son yıllarda çok önemli derecede yer almaya başladı. Bu yüzden bu anlayışla yola çıkıyoruz ve “İyileştir kendini” diyoruz. Spor, özellikle de yelkencilik, ruhu ve zihni rahatlatmada büyük öneme sahip. Çünkü deniz, doğa ve hava strese karşı iyi geliyor. Bilinçli farkındalık, anın yaşanması ve ekip halinde karar verme yeteneğinin geliştirilmesinde de yelkencilik sporu çok önemli. Bu yüzden biz de The Bodrum Cup'a sponsor oluyoruz” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “31 yıldır süren bu serüven, artık çok büyük uluslararası bir etkinlik haline geldi. Bodrumun tanıtılmasını sağlayan etkinlikleri yakından takip ediyoruz. The Bodrum Cup, Türkiye'nin dünyaya açılan bir kapısı” dedi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, “The Bodrum Cup, ilçemizin sportif ve sosyal hayatına renk katan, ekonomisine ve tanıtımına ciddi katkıda bulunan çok önemli bir organizasyon. Kendi alanında Avrupa'nın, hatta dünyanın en önemli etkinliklerinden birisi. İlçemizde böyle önemli ve güzel bir organizasyonun gerçekleştirilmesinden ve dünyanın çeşitli bölgelerinden çok değerli misafirlerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. The Bodrum Cup, her sene güzelleşen ve zenginleşen bir etkinlik” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “The Bodrum Cup, uluslararası boyutta muhteşem bir katılımla Türkiye'nin ve Bodrum'un bir gururu. The Bodrum Cup sadece bir yarışma değil. Aynı zamanda büyük bir buluşma. 31 yıl önce başlayan ve hala devam eden bir organizasyon. Burada ulusal ve uluslararası boyutta yeni dostluklar kuruluyor. Ege Denizi'ni bir barış denizi haline getiriyor ve herkesi Bodrum'da topluyor. Bu yarışmanın tribünü Bodrum denizi. Tekneleriyle yarışları izleyen geniş bir kitle var. Herkes birbirine sevgiyle ve saygıyla yaklaşıyor, bitimine adeta üzülüyor ve gelecek seneyi de iple çekiyor. The Bodrum Cup, 31 yıldır dostluk ve barış ilkeleri doğrultusunda ilerliyor. The Bodrum Cup, Muğla'mızın kıyılarını gelen misafirlere tanıtıyor. Çevreyle ilgili anlayış ve farkındalık yaratıyor” dedi.

Vira Haber