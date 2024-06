Sörfçülerin Dalgalarla Dansı Kilyos Sahillerini Miami'ye Çevirdi

İstanbul kıyıları profesyonel ve amatör sörfçülere ev sahipliği yapıyor. Kilyos sahilinde sörf rüzgarını estiren sporcuların akrobatik hareketleri izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Dalgalarda takla atarak rüzgarın tadını çıkaran sörfçülerin, yerden yaklaşık 20 metre yükselmesiyle adrenalin tavan yapıyor.



Rüzgarın etkisiyle dalgaların üzerinde adeta dans eden sörfçülerin yaptığı şov havadan görüntülendi. Sörfçülerin gösteriye dönüşen çalışması Miami sahillerini andıran görüntülerim ortaya çıkmasını sağladı.



“En büyük verdiği his özgürlük, tıpkı meditasyon gibi”

‘Kitesurf' olarak bilinen uçurtma sörfü yapan sporculardan Uğur İyigün, “Yaz rüzgarları başladı. Öğleden sonra poyraz esiyor. Mümkün olduğunca tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Rüzgar olduğu sürece haftanın 3-4 günü buraya geliyoruz” dedi.



Sörf yapmanın özgürlük duygusunu hissettirdiğini belirten İyigün “En büyük verdiği his özgürlük, çünkü suda bir limit yok. İstediğimiz kadar zıplayabiliyoruz. 20 metreyi aşabiliyoruz. Tamamen doğadaki enerjiyle bir meditasyon gibi. Yapan herkesi çok bağımlı yapıyor” şeklinde konuştu.



“Çocukken başladım sonra bırakamadım”

Türkiye denizlerinin dalga boyunun sörf için elverişli düzeyde olduğunu belirten iyigün, “Özellikle Ege Denizi sürekli esiyor. Burasının dalgaları çok meşhurdur. Göletler dahil her denizi kullanabiliyoruz. Dünyanın her yanında bütün okyanuslarda kaydım. Türkiye'nin her yerinde de yaptım saymakla bitmez. 25 yıla yakın bu sporla ilgileniyorum. Çocukken başladım sonra yarışmaya başladım yurt dışında eğitim aldım Bir türlü bırakamadım” ifadelerini kullandı.



Eğitim imkânı da var

Öte yandan İstanbul'un en uğrak sahillerinde sörf eğitimleri de veriliyor. Alanında uzman hocaların yer aldığı eğitimlerde yaş kriteri olmadan isteyen herkes bu sporla ilgilenebiliyor. Eğitmen Kadir Uladı "Ben Çanakkale'den geliyorum. 10 yıldır bu sporu yapıyorum. Kitesörfte 7-8 yıldır sporcu yetiştiriyorum. Her yaştan kişiler bu eğitimi alabilir herhangi bir yaş baremimiz yok. Eğitim alırken güvenlik çok önemli Kilyos bu anlamda çok iyi. Burada çok güvenli bir şekilde eğitim alınıp bu sporun başlangıcı yapılabiliyor. Türkiye bu alanda çok ilerliyor her geçen sene bu spora ilgi artarak devam ediyor" dedi.



“Bütün hocalarımız lisanslı hocalar”

Okulun sahibi Alper Şengül de, sıfırdan başlayan ve kendini geliştirmek isteyenlere eğitimler verdiklerini kaydederek, “Burada kitesörf ve dalga sörfü eğitimleri veriyoruz. Sıfırdan başlayanlara da kendini geliştirmek isteyenlere eğitim veriliyor. Rüzgarımız ve dalgamız bol. Ortalama bir sene 150-200 öğrencinin eğitimlerini tamamlıyoruz. Bütün hocalarımız lisanslı hocalardır. Burası 365 gün açık bir okul. Eğitimler genellikle yazın veriliyor ama ağırlıkla Mayıs ortaları başlayıp Ekim'e kadar devam ediyor. 9 saatte ana eğitimi tamamlıyor ve suya çıkıyor” şeklinde bilgi verdi.

