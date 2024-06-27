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Kanoları Devrilen 4 Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Kanoları Devrilen 4 Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kanoyla Van Gölüne açılan 4 kişi rüzgarında çıkmasıyla kanoları devrilince boğulma tehlikesi atlattı.

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Kano ile Van Gölü'ne açılan Doğuş Çelik (35), Koray Çelik (37), Serkan Çelik (26) ve Hamit Dülek (44) adlı vatandaşlar dalganın da etkisiyle kıyıdan uzaklaştı.
Adilcevaz'daki dalış okulu önlerinden kano ile açılan 4 kişi suya düşerek boğulma tehlikesi geçirdiği 112'ye bildirilirken hemen olay yerine Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı bağlı Kontrol Bot-21 sevk edildi.
Sağ ve bilinci açık şekilde Kontrol Bot-21 tarafından sudan kurtarılarak sağlık personeline teslim edilen vatandaşlar tedbiren Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Vira Haber

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