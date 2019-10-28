Yelkenler Cumhuriyet Kupası için açıldı

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası Yat Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı 26-27 Ekim'de Kuşadası Körfezi'nde gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kuşadası'nda deniz ve yelken tutkunlarını buluşturan bir yarış düzenlendi. Kuşadası Belediyesi'nin ana sponsorluğunda, Kuşadası Setur Marina'nın katkılarıyla Kuşadası Yat Kulübü tarafından bu yıl 7'inci kez düzenlenen Cumhuriyet Yarışı, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından onaylı bir koy içi şamandıra yarışı şeklinde yapıldı. 26-27 Ekim tarihlerinde Kuşadası Körfezi'nde gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı'na yaklaşık 30 tekne katıldı. Kuşadası Setur Marina'da konaklayacak olan yelken takımlarının kendi gruplarında şampiyon olabilmek için mücadele ettiği yarışların sonunda Double Tree By Hilton'da bir ödül töreni düzenlendi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın Akdeniz'in en önemli limanlarından birisine ev sahipliği yapan bir liman kenti olduğunu belirterek "Kentimiz Kuşadası, limanın yanı sıra Mavi Bayraklı bir marinaya da ev sahipliği yapıyor. Kuşadası Belediyesi olarak, tam anlamıyla bir deniz ve denizcilik kenti olan Kuşadası'nın bu özelliğinin ön plana çıkarılması, amatör denizcilere ve yatçılara tanıtımının yapılması, öte yandan denizciliğin ve yelken sporunun sevdirilmesi amacıyla Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kuşadası Yat Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı'na elimizden gelen desteği sunduk. Kuşadası Setur Marina ise yarışa katılacak tekneleri iki hafta boyunca ağırladı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96'ıncı yıl dönümü kutlamalarına renk ve kentimize değer katacak bu organizasyona destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Kuşadası Körfezi'nde gerçekleştirilen yarışlara 30 tekne katıldı. Koy içi şamandıra yarışı şeklinde geçen şampiyonanın ardından dereceye giren sporcular için özel bir otelde ödül töreni düzenlendi.

Törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Kd. Yzb. Cihan Seymen ile yarışçılar katıldı.

Ödül törenin açılış konuşmasını yapan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışları'nın ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Sporun insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştirdiğini belirten Yücel, "Bu tür etkinliklerle yarınımızın teminatı olan gençlerimizi de geleceğe hazırlıyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışları'nda 1'incilik kupası kazanan isimler şöyle:

Destek 1 Kategorisi: Janier H. Naval (DAILAN)

Destek 2 Kategorisi: Bülent Ildız (KAYK Orsa)

Destek 3 Kategorisi: Ahmet Turan Işık (IŞIK 1)

IRC-1 Kategorisi: Kemal Oğul (ARNES)

IRC - 2 Kategorisi: Merih Erkal (MARE)

IRC - 3 Kategorisi: Mehmet Altan İbrikoğlu (TRINITY)

Vira Haber