A-68 buz dağı kontrolden çıktı

Geçtiğimiz yıl Antarktika'nın Larsen C Buz Tabakası'ndan ayrılan ve İstanbul'un 1.5 katı büyüklüğünde olan trilyon tonluk A-68 buz dağı, uçsuz bucaksız denizlerde başıboş şekilde yol almaya başladı.

A-68'in deniz yatağında çakılı kalacağını düşünen bilim insanları, yeni verileri inceledi ve buz dağının hareket halinde olduğunu tespit etti.

Bilim insanları, 335 metre kalınlığındaki buz dağının, deniz seviyesine olan etkisi konusunda endişeleniyor.

Antarktika'da hava ısısı normalin 20 C üzerinde!

Kutup oşinografı Mark Brandon geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı açıklamada, hava koşulları ve okyanus akıntıları etkisiyle A-68'in saat yönünün tersine doğru hareket ettiğini söylemişti.

Brandon, geçtiğimiz 20 Temmuz günü Antarktika'da ölçülen ısının, normallerin 20 C üzerinde olduğunu ve geçen yıl ile karşılaştırıldığında bu yılın son derece sıra dışı sayılabileceğini belirtti.

Brandon'ın tahminine göre A-68 bir süre daha batı yönüne doğru hareket edecek ve ardından Larsen C Buz Tabakası'nın kuzey ucu ile çarpışacak.

Deniz seviyesi 10 cm yükselebilir!

Önümüzdeki aylarda çarpışması beklenen buz parçaları, küresel iklim dengesinde değişikliklere yol açabilir.

Buz sahanlıkları normal şartlarda ana karadan gelen buzullarla beslenir. Dev fren görevi gören buz sahanlıkları, buzulların direkt olarak okyanusa doğru yol almasını engeller.

Buzullar, Antarktika Okyanusu'na doğru ilerlemeye başlarsa küresel çapta deniz seviyesi 10 cm kadar yükselebilir.

Vira Haber