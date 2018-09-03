700 bin somon balığı firar etti

Bölgedeki bir gemici, Huar adasında kurulu olan ve Norveçli Marine Harvest isimli şirkete ait olan balıkların fırtına sonrasında bölgedeki halk tarafından avlandığını, her tarafın somon balığı olduğunu söyledi.

“Çılgın bir olaydı, her kes balık avlamaya başlamıştı. Somon oranı çok yüksekti ve plajdan da görülüyordu” açıklamasında bulunan gemici bu durumun bir hafta sürdüğünü de sözlerine ekledi.Daha sonra ise, balıkların başka bölgelere gittiğini de vurguladı.

Bölgedeki balıkçılar ise somon balığı üretimi ve ticaretinde dünya devi olarak bilinen şirket tarafından “kaçakları” yakalamak için işe alındığını belirtiyor.

Geri getirilen her balık için Marine Harvest şirketinin 7000 Pesos (9 Euro) ödediği de edinilen bilgiler arasında. Temmuz ayı sonlarına kadar kaçan balıklardan yüzde 5.7’sinin yakalandığı da belirtilirken, kaçak somon balıklarından ne kadarının şirket tarafından bulunabileceği ise tartışma konusu. Bir hafta boyunca yerel balıkların büyük bir bölümünün balıkları avladığı, bazılarının da daha büyük balıklar tarafından yenildiği tahmin ediliyor.

Şirketin Salı gününe kadar kaçan alıklardan yüzde 10’luk bir bölümünü yakalamış olması ise uluslararası denizcilik yasaları açısından gerekiyor. Daha sonra ise balıkların kaçışlarının ekosistem üzerine olumsuz etkileri değerlendirilecek. Çünkü söz konusu balıklar yoğun florfenicol ve antibiyotiklerle besleniyor, toplanamamış olması, ekosistemi ciddi bir şekilde etkileyebilir. Şirketin kaçak balıkları yakalayamazsa 7 milyon dolar ceza ödemesi ve işini kaybetmesi üzerinde de duruluyor.

Şili Greenpeace Koordinatörü Estefania Gonzales ise kültür balıklarının kaçmış olmasının iki tehlikeye sebep olacağını belirtti. Birinci tehlikenin balıkların ölmesi ve denizi kirletmesi olarak belirtilirken ikincisinin ise bölgedeki yerel balık çeşitlerini yiyerek tüketmesi tehlikesi olduğunu kaydetti. Somon balıklarının uzun süre yaşamasının bölgedeki deniz ve tatlı su balıklarını tehdit ettiğini de vurguladı.

Şili ise Norveç’ten sonra dünyanın ikinci büyük somon üreticisi. Somon üretiminin başladığı 1980’ler öncesinde denizde somon balığı vahşi bir hayat bile sürmüyordu.

Vira Haber