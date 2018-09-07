Turistik denizaltı Nemo’ya yoğun ilgi

Antalya'da geçen yıl faaliyete geçen Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı 'Nemo Primero' turistlerin ilgi odağı oldu. Kaleiçi Yat Limanından başlayarak yaklaşık 500 metre açıkta bulunan Fransız gemisi Saint Didier Batığı'na sefer düzenleyen turistik denizaltı, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim imkanı sunuyor. 2017 yılının Nisan ayında faaliyete geçen turistik denizaltı Nemo Primero'ya şimdiye kadar 19 bin kişi ziyaret etti. Özellikle yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği denizaltında bu yılın 6 ayında 12 bin kişi taşındı.

HEDEF 20 BİN

Denizaltıda sezon sonuna kadar 20 bin ziyaretçi hedefleniyor. Yat Limanı açıklarında bulunan Saint Didier Batığı'na düzenlenen 1 saatlik turda 35 metre derinliğe dalan turistik denizaltına özellikle Avrupalı turistler büyük ilgi gösteriyor. En çok Alman turistlerin tercih ettiği denizaltına Rus turistler de ilgi gösteriyor. 44 yolcu kapasitesi turistik denizaltı haftanın 5 günü hizmet verirken gün içerisinde 5-6 dalış gerçekleştiriyor. 3 kaptan, 2 teknisyen olmak üzere 12 personeli bulunan turistik denizaltında, 4 de dalgıç hizmet veriyor.

Vira Haber