AB Destekli GREENPORT Projesi, Liman Hizmetlerinde Karbonsuz Geleceğe Yol Alıyor

Bu proje, liman hizmetleri alanında faaliyet gösteren deniz araçları ve personel üzerinde durarak, karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.

Liman içi hizmetler, özellikle römorkör ve kılavuz botları ile kılavuz ve liman kaptanları gibi personelin, liman ve gemilerin emniyet ve güvenliğinde kritik bir rol oynadığı bir alandır. Ancak, küçük boyuttaki bu hizmet gemilerinin, büyük gemilere kıyasla daha az çevre kirliliğine neden olması nedeniyle, liman içi operasyonlar AB'nin emisyon azalım hedefleri arasında yer almamaktadır.

Projenin temel amacı, bu liman içi operasyonları da kapsayarak denizcilik sektöründeki karbon ayak izini azaltmaktır. Zorunlu hedeflerin bulunmamasına rağmen, sektörde faaliyet gösteren aktörlerin emisyon azaltma konusundaki isteği göz önüne alındığında, GREENPORT Projesi önemli bir adım atmaktadır.

AB Kılavuz Kaptanlar Derneği (EMPA) ve Römorkör Sahipleri Derneği (ETA) tarafından yapılan talepler doğrultusunda Piri Reis Üniversitesi liderliğinde geliştirilen proje, AB Komisyonu Merkezi Birimi (EACEA) tarafından 85/100 puan ile çok başarılı bulunarak yenilikçi ittifaklar kapsamında hibe desteğine layık görüldü.

Proje ortakları arasında EMPA, ETA ve Piri Reis Üniversitesi'nin yanı sıra Acrosslimits Ltd. (Malta), Köstence Denizcilik Üniversitesi (Romanya), Antwerp Denizcilik Akademisi (Belçika), Nikola Vaptsarov Deniz Harp Okulu (Bulgaristan), Rijeka Üniversitesi (Hırvatistan), ve Mar.te-İtalya gibi eğitim ve araştırma kurumları ile Portekiz Alverio Limanı, uygulamalı çalışmaların yapılacağı önemli bir nokta olarak yer alıyor.

Proje, 36 aylık bir süre içinde tamamlanacak olup, Piri Reis Üniversitesi'nden Prof. Dr. M. Taner Albayrak (Yürütücü), Doç. Dr. Tutku Eker İşcioğlu (Koordinatör), Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gençer (Araştırmacı) ve Dr. Öğr. Üyesi Kenan Tata (Araştırmacı) gibi uzman isimlerden destek alacak. Proje, yeşil teknolojilerin geliştirilmesine ve denizcilik endüstrisinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Vira Haber