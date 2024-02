Bosphorus Boat Show’da Tekne ve Yat Sektörü ‘Karaya’ Çıktı

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük fuarı olan Bosphorus Boat Show Kara, T.C. Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İMEAK, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği desteği ve GİSBİR’in ana sponsorluğunda gerçekleşti. Etkinliğin medya sponsorluğunu Kral Pop Radyo, gayrimenkul sponsorluğunu ise Northernland üstlendi. Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından ED Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen fuar, 45.000 metrekarelik alanda 250'den fazla katılımcı ve 1500'den fazla ürün ve hizmetle ziyaretçilere ev sahipliği yaptı.

45.000 metrekarelik alanda gerçekleşen fuarda 250’den fazla katılımcı 1500’den fazla ürün ve hizmetini sergiledi. Fuarda tekneler ile su oyuncakları, tekne dekorasyon ürünleri, botlar gibi denizcilerin ilgisini çekebilecek pek çok ürün sergilendi.

Bizde fuarın son gününde katılımcılara fuarın nasıl geçtiğini ve öne çıkan ürünler hakkında bilgi aldık.

Bu Sene Çok Verimli Bir Fuar Geçti

BTMCo Genel Müdürü Erdem Karnak, düzenli olarak katıldıkları fuarı "çok verimli" olarak değerlendirdi. Karnak, sektörün önde gelen Marina ekipman tedarikçisi olarak her sene katılım sağladıklarını ve bu sene de müşterileri ve paydaşlarıyla güzel, verimli görüşmeler yaptıklarını belirtti. Karnak ayrıca, fuarın yenilikçi ürünleri öne çıkarmak adına önemli bir platform olduğunu vurguladı.

BTMCo Genel Müdürü Erdem Karnak fuara her sene düzenli olarak katıldıklarını belirterek güzel bir fuar süreci geçirdiklerini söyledi.

‘Bizim her sene düzenli olarak katıldığımız bir fuar. Yıllardır sektörün önde gelen Marina ekipman tedarikçisi olarak her sene katılmayı ve müşterilerimizle, paydaşlarımızla burada buluşmayı çok seviyoruz. Her sene tekrarını isteyerek planlayarak katılım sağlıyoruz. Bu sene de çok verimli bir fuar geçti. Gerçekten katılımın görece biraz az olmasına rağmen bizim için kendi müşteri portföyümüzde ve kendi paydaşlarımızla çok güzel, çok verimli görüşmeler yaptık. Kendi ekipman satışımızda olumlu yönde etkiledi. Aslında bakarsanız, belki dışarıda da buluşabileceğiniz insanlarla böyle ortamlarda buluşmak çok önemli. Sektörde birçok rakiple veya rakibin olmayan firmalarla fark etmez paydaş olduğun herhangi bir firmayla aynı ortamda buluşup bir iş zincirinde bulunabilmek veya müşteri portföyünü genişletebilmek önemli oluyor. Yoksa müşterinizle her yerde buluşabilirsiniz. Ama buranın atmosferi buranın eğlenceli yanı biraz farklı oluyor aslında. O yüzden bizim için fuar bu sene çok güzel.

Her Sene Yenilikçi Olan Ürünlerimizi Ön Plana Çıkartmak İstiyoruz

Bizim yeni çıkan makinalarımız oluyor. Gemi ve tekne tarafı için elektronik makinelerimiz vardı. Bu sene daha önce mekanik makineler tedarik ederken bu sene elektronik olarak tanıttığımız makinelerimiz oldu. Oldukça da ilgi gördü. Fuarın belki en çok ilgi gören makinalarından en çok ilgi gören ürünlerinden biri oldu. Her sene aslına bakarsanız böyle biz yenilikçi olan ürünlerimizi biraz ön plana çıkartmak istiyoruz. Çünkü standart olandan zaten fuar olmadan da devam edebiliyoruz. Ya da bir organizasyon olmadan da devam edebiliyoruz. Her sene yenilikçi ürünlerimizi biraz daha ön plana koyup, onların tanıtımı lansmanı gibi yapıyoruz. Bu süreci seneye de aynı şekilde seneye çıkacak yeni ürünün lansmanı olacak şekilde bir organizasyon tekrar sağlayacağız. Bu sene de öyle yaptık.

Tüm sorunlara rağmen ekonomik, kültürel, siyasi herhangi soruna rağmen 2024 yılının denizcilik sektörü özelinde çok iyi geçmesini temenni ediyorum. Umarım bütün tedarikçiler, bütün armatörler, tersaneler, gemi sahipleri çok verimli bir yıl, projeler geçirir. Umarım herkes için hayırlı bir yıl olur.’

İlginin Yoğun Olduğu Bir Fuar Geçirdik

GEPA Genel Müdürü Barbaros Onur, fuarın yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek özellikle Skor Ekstrem 340 model teknelerinin dikkat çektiğini belirtti. Firma olarak kendi fabrikalarında tüm süreçleri kontrol ettiklerini ve Türkiye'nin tekne ve yat imalatında dünya markası olduğunu vurguladı.

‘Fuar ilk günden itibaren yoğun geçti. Tabi bizim kendi çevremizde sektörde çağırdığımız duyurusunu yaptığımız kişilerin de katılımıyla aslında yoğun bir fuar geçti diyebilirim. Zaman zaman boşluklar olsa da genel olarak ilginin yoğun olduğu bir fuar geçirdik. Fuar cumartesi günü sonlanıyor ama pazar günü de aslında dahil edilseydi sanıyorum daha uygun olurdu. O bence bir dezavantaj oldu fuar için ama onun dışında katılım iyi diyebilirim.



Bizim bu fuara katıldığımız 3 tip tekniğimiz var. Bunlardan ilki 10,5 metre boyunda motor yat olarak üretimini tamamladığımız Skor Ekstrem 340 modelimiz bu ilk kez görücüye çıkan bir model teknemiz. Bu teknemizin özelliklerinin kısaca bahsedersek; 10,5 metre boyu 3,5 metre eni olan B klasında Türk Loydu sertifikasına sahip CE belgeli bir tekne, açık deniz teknesi aynı zamanda en önemli özelliklerinden biri boyuna göre en oranının yüksek olması. Bunun Dışında 3 kamara özelliği olan bir tekne genelde bu boyda teknelerde 2 kamara görüyoruz

ama dizaynda yaptığımız revizyonlarla kamara sayısını 3 olarak gelişletme imkânı bulduk. Gezi teknesi ve bir trawler görünümünde, tik uygulama opsiyonları olan yeni nesil dizayn kategorisinde diyebileceğimiz denizci bir tekne. En çok yoğun olan teknemizde ekstrem modelimiz oldu. Bu fuarda dediğim gibi üretimi yeni tamamlandı ve ilk defa görücüye çıktı.

Bütün dizayn, kalıplama, döküm gibi bütün süreçleri kendi fabrikamızda tamamlıyoruz. Yani dizayndan sıfırdan başlayarak anahtar teslimine kadar olan süreçleri hep kendi bünyemizde tamamlıyoruz. Bunda tabi işte paslanmaz aksesuarların üretimi gibi konuları da yine kendi bünyemizde üretimlerini yapıyoruz. Motor ve elektronik dışında teknenin hemen hemen tüm aksamları fabrikamızda üretiliyor. Dolayısıyla bütün süreçleri kendi kontrolümüze devam ettiriyoruz.

Türkiye’de Tekne ve Yattı İmalatı Gerçekten Dünyada Bir Marka Haline Gelmiş Durumda

Center konsol 21 feed 6,5 metre büyük bir teknemiz var. Açık güverteli bu tekne lüks kılas'ta sayılabilecek bir işçiliği olan bir tekne. Fiyat bazında Türkiye için mevcut talebin üzerinde kalabiliyoruz ama zaten bu tekniği bize Amerika pazarı için dizayn etmiştik. Dolayısıyla buradaki beklentilerimizi biraz daha sınırlı olmasına rağmen çok ilgi aldı bu tekne özellikle estetik açıdan. Gelen ziyaretçilerin beğenisi kazandı diyebilirim. Çok sorular aldık bu tekniğiyle ilgili. Deniz seyrine çıkmak isteyen kişiler oldu.

Bir de üçüncü olarak da bir rip botumuzla fuarda yer aldık. Bu rip botumuzla 5 20 boyutlarında hypalon dediğimiz kumaştan üretilen orta konsol bir tekne. Kıçtan takma 60 beygir veya opsiyona göre 40 50 beygir de olacak şekilde farklı seçenekler sunabileceğimiz bir tekne bu. 3 tekne dışında daha farklı boyutlarda teknelerin dizayn ve üretim çalışmaları devam etmektir. Bunları da önümüzdeki fuarlarda fuar katılımcılarıyla buluşturmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz.



Güvenli Tekneler Üretiyoruz

Türkiye’de Tekne ve yattı imalatı gerçekten dünyada bir marka haline gelmiş durumda. Bununla ilgili bizim de aslında en büyük özelliğimiz. Belki diğer tekne üreticilerinden farkımız olarak söyleyebileceğimiz biz Türkiye'de ilk üretime başlayan Gepa Fiberglas olarak can kurtarma botları, filikalar, bunların üretimini yapan bir firmayız. Dolayısıyla yat sektöründe de bu sağlamlık, kalite ve mevcut standartlara uygunluk bizim için en öncelikli konuların başında geliyor. Bunun da estetik ve güzel bir işçilikle buluşturduğumuz zaman müşterilerin güveni artıyor. Çünkü biz can kurtarma botu üreten bir firmayız zaten öyle biliniyoruz o özelliğimizle daha estetik kaygılarla bu teknelerle de müşterilerimizi buluşturuyoruz. Dolayısıyla güvenli tekneler üretiyoruz. En önemli özelliğimizi bu belki.’





Yoğun Değil Ama Verimli Geçiyor

Anadolu Motor Honda Marin Satış Müdürü Murat Yamak ise fuarın 4 yıl aradan sonra gerçekleştiğine dikkat çekerek, fuarın bilinçli ziyaretçilerle dolu olduğunu ve bu durumun işlerini kolaylaştırdığını belirtti. Yamak, firmanın 350 beygir motorunu tanıttığını ve bu ürünün satışına mayıs ayında başlayacaklarını açıkladı.

‘Fuar 4 yıl aradan sonra yapılıyor 4 yıl aradan sonra yapıldığı için yani herkesin merakla beklediği bir fuardı. Doğru zamanda yapılıyor. Tam sezon öncesi bütün herkesin beklentilerini karşılayacak bir fuar. Fuarda bu seneki iyi olan taraflardan bir tanesi; branşlaşma var. Tekne bazında olsun, motor bazında olsun hollerin ona göre ayrılması müşteri tarafından firmalar tarafından beğeniliyor, karışıklığı engelliyor. Müşteri nereye gidecekse hangi alanda ilgiliyse oraya yoğunlaşıyor. Bu bir avantaj, daha önce katılanlar da bunu söylüyorlar. İkincisi fuar bu sene davetiye, yani kişiye göre özel davetiye firmalara verildi. Herkes davetiyeye göre insanları, müşterilerini firmaları çağırıyor. Hakikaten gerçek alıcı, gerçek ihtiyacı sahipleri geliyor. Fuara ilgili insanlar geliyor ve herkesle bilinçli geliyor. Yani motorlu olsun tekneyle olsun bilgi sahibi olan, yeni özelliklerini soranlar, bilgi sahibi olan insanlar geldiği için bir işimiz daha da kolay oluyor. Çünkü herkes daha bilinçli olunca onları anlatmak, onları ikna etmek daha kolay.



Bizim açımızdan da bir şu anda fuarı iyi geçiyor, yoğun değil ama verimli geçiyor. Yani ilgili olunca insanlara hani sadece gereksiz soru olmuyor.

Bizim sattığımız 2.3’ten 250 beygire kadar bütün motor serisine sahibiz. Her beygirden satıyoruz, aşağı yukarı yani hiç şu beygir daha fazla satıyor diyemeyiz. Yani düşük beygirler de olsun, orta segment olsun yüksek beygirlerde satılıyor. Hepsinin segmenti farklı. Bizim bu fuarda 350 beygir çıktı, 350 beygir lansmanı yapıldı. Onun da satışına mayıs ayında başlayacağız. Nisan, Mayıs gibi öncesi teslimler başlayacak. Şu anda ön siparişler alınıyor. Hayırlı fuarlar, güzel bir fuar olsun. Tüm herkes bütün firmalar için inşallah güzel bir fuar geçmiştir.’

Bosphorus Boat Show, denizcilik sektörünün önemli isimlerini bir araya getirerek sektöre dair yenilikleri ve gelişmeleri sunma açısından başarılı bir etkinlik olarak öne çıktı.





Vira Haber