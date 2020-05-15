ABD Basını TCG Anadolu’yu Konuşuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem Libya'da hem de Suriye'de faaliyetleri olduğunun ifade edildiği yazıda, TCG Anadolu ile Türk donanmasının, bilhassa denizaşırı operasyonlarda daha da güçleneceği ifade edildi.

Türkiye'nin ilk uçak gemisini "etkileyici" olarak anlatan Forbes Dergisi, geminin yerli imkanlarla yapılmasına dikkat çekti. Makalede, Anadolu'nun hem uçak hem de çıkarma gemisi özellikleri taşıdığı, bu özelliği taşıyan araçların savunma camiasında doklu helikopter gemisi olarak isimlendirildiği belitildi.

Yazıda, TCG Anadolu'nun özellikleri ve silah kapasitesi de tek tek anlatıldı. Helikopter ve savaş uçaklarının gemiye inebileceği belirtildi.

Milli imkanlarla üretilen ATAK helikopterinin ve Hızır Torpido Karşı Tedbir sisteminin TCG Anadolu'da bulunacağının altı çizildi.

Forbes dergisi, uçak gemisinin yapımında sona gelindiği, yakında radar sistemlerinin adapte edileceği bilgilerine de yer verdi.

Vira Haber