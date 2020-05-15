Türk Tersanelerinde Bekleyen Gemiler, Sahiplerine Kavuşuyor

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, “Covid 19 sürecinde ülkelerine teslim edilemeyen gemi ve yatlarımız oldu. Seyahat kısıtlamaları nedeni ile teslim için alıcı firma temsilcileri gelemedi. İnşası ilerleyen gemiler ise alıcıların enspektörlerinin gelememesi nedeni ile teslim tarihinde ötelemeye maruz kaldı.

Ticaret Bakanlığımızın destekleri sonucunda masrafları tersanelere ait olmak üzere özel uçak temin edilmesi halinde yabancı temsilcilere uçuş izni verilmesi için izin aldık. Sektörün diğer en önemli sorunu olan teminat mektupları sorununun çözümünde ise sona geldik” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınını önlemek amacı ile getirilen seyahat engeli nedeniyle, alıcı ülkelere teslim edilemeyen gemiler için özel bir çözüm bulundu. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin girişimleri sonucu Ticaret Bakanlığı’nın izni ile yabancı alıcılar özel jet uçakla Türkiye’ye getirilecek, gemiler teslim edilecek.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının gemi ve yat ihracatını da etkilediğini belirterek, sektörün yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 7.2 oranında düşüş ile 354 milyon dolarlık ihracat yaptığını kaydetti. Seven, “Teslim edilemeyen gemi ve yatlarımız oldu.

Seyahat kısıtlamaları nedeni ile teslim için alıcı firma temsilcileri gelemedi. İnşası ilerleyen gemiler ise alıcıların enspektörlerinin gelememesi nedeni ile teslim tarihinde ötelemeye maruz kaldı. Ticaret Bakanlığımızın destekleri sonucunda masrafları tersanelere ait olmak üzere özel uçak temin edilmesi halinde yabancı temsilcilere uçuş izni verilmesi için izin aldık. Sektörün diğer en önemli sorunu olan teminat mektupları sorununun çözümünde ise sona geldik” dedi.

“TEMİNAT MEKTUPLARI SORUNUNDA SONA YAKLAŞTIK “

Son yıllarda sektörün en büyük sorununun teminat mektupları konusu olduğunu belirten Cem Seven, ana ihracat pazarı Avrupa ülkelerindeki bankaların, Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar tarafından verilen ve vadesi bir yılı aşan Teminat Mektuplarını kabul etme noktasında büyük zorluklar çıkardığını söyledi. Seven, “Birliğimizin sorunu ortadan kaldırmaya ilişkin öncelikli çözüm önerisi, reytingi düşük olmayan herhangi bir Avrupa bankasında gemi ve yat inşa sektörüne özel 600 milyon USD tutarında bir line açılarak Türk bankalarının teminat mektuplarına kontr garanti verilmesinin sağlanmasıdır. Bu sorunun çözümüne yönelik girişimlerimiz salgın sürecinde devam etti. Çok yakın bir zamanda bu konu ile ilgili iyi haberler vereceğiz” şeklinde konuştu.

“İHRACATTAKİ DARALMA 2021 RAKAMLARIMIZA YANSIYACAK”

Pek çok sektörden farklı olarak, gemi ve yat sektörünün bu yıl yapılan ihracatının bir önceki yıldan alınan siparişlerin teslimi üzerine gerçekleştiğini kaydeden Cem Seven, “Küresel ekonomide daralma nedeni ile bir sonraki döneme ait gemi siparişlerimizde azalma oldu.

Bu azalma, 2021 yılının ihracat rakamlarımıza yansıyacak. Önerilerimiz doğrultusunda Ticaret Bakanlığımızın aldığı hafifletici önlemlerle salgın dönemini daha rahat atlatabileceğimizi düşünüyoruz. Köklü bir denizcilik geleneğine sahip sektörümüz Covid 19 salgının yarattığı etkiyi aşacak güce sahiptir” şeklinde konuştu.

“SALGIN SÜRECİNDE İHRACAT PAZARLARIMIZA “ÜRETİME VAR GÜCÜMÜZ İLE DEVAM EDİYORUZ” MESAJINI İLETTİK”

Covid19’un sektördeki etkilerini en aza indirmek için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar, TİM Başkanı İsmail Gülle ile toplantılar gerçekleştirdiklerini ve karşılaşılan problemler ile çözüm önerilerini sunduklarının altını çizen Seven, “Salgın sürecinde sektörün en büyük ihracat pazarı olan Norveç başta olmak üzere tüm ihracat pazarlarımıza, yurtdışında önemli kurum ve kuruluşlara sektörün üretime var gücüyle devam ettiği yönünde bilgilendirmeler yaptık, sektörün güncel durumuna ilişkin gelen soruları yanıtlayarak, Türk denizciliğinin imajını tazeledik” dedi.

“TÜRK TERSANELERİNDEKİ CERRAHİ MASKE TEMİNİ SORUNUNU İLETTİK, ÇÖZÜME KAVUŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Birlik olarak, Covid 19 ile mücadele kapsamında Milli Dayanışma Kampanyası'na ve Sağlık Bakanlığı ve tıp hastanelerine dezenfektan malzemesi alımı kampanyalarına katkı sağladıkları belirten Cem Seven, tersanelerde çalışanlara maske tedariği ile ilgili sorunları da gerekli mercilere ilettiklerini kaydetti.

Seven, “Sektörde yaklaşık 50.000 insan istihdam edilmekte. Yapılan işin niteliği gereği her çalışanın günde 3 maske ihtiyacı bulunmakta. Bu da bir ayda 4.5 milyon maske ihtiyacı anlamına gelmekte. Bu sorun ile ilgili girişimlerde bulunduk, sorunu ilettik ve çözüme kavuşacağını düşünüyoruz” dedi.

“SALGIN SONRASI TALEP ARTIŞI BEKLİYORUZ”

GYHİB Başkanı Cem Seven, Covid 19 salgını sonrası sektörde talep artışı beklediklerini belirterek şunları söyledi: “Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak hedef pazarlar ve mevcut pazarlarda ülkemizin ticari temsilcilikleri ile temaslarımıza devam ediyoruz. Salgın sonrası ortaya çıkması muhtemel talep fazlasını ülkemiz lehine çevirebilmek adına girişimlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Vira Habe