Sonunda Bu da Oldu Ceza Almamak İçin Denize Atladı
Antalya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında sahil bandına girerek yasağı delen 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.
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Kovid-19 önlemleri nedeniyle sahil kesimlerine girişin yasak olduğu Antalya'da denetimler aralıksız devam ediyor.
Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki falezlerden denize girildiği ihbarı alan polis ekipleri bölgeye gitti.
Sahil bandındaki 6 kişiden biri ceza almamak için falezler üzerindeki ahşap terastan denize atladı. Söz konusu kişiyi için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
Vira Haber
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