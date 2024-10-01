ABD Doğu ve Körfez Kıyılarındaki Liman İşçilerinden Grev Kararı

Uluslararası Liman İşçileri Sendikası (ILA) üyeleri, ekim ayını işaret ederek grev uyarısında bulunmuşlardı ve nihayetinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler. Bu grev, dünyanın dört bir yanından ABD’ye gönderilen kargonun yarısından fazlasının geçtiği 36 limanı etkiledi.

WSJ'nin Bildirdiği Grevin Detayları

Wall Street Journal’a göre, ABD’nin Doğu ve Körfez kıyılarındaki limanlarda görev yapan 45.000 işçiyi temsil eden ILA, işverenlerle yapılan görüşmelerde ücret artışı, otomasyon ve iş güvenliği konularında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle grev kararı aldı. Grev, gıda, araç, ağır makine, inşaat malzemeleri, mobilya, giysi ve oyuncak gibi birçok ithalatın ABD’ye giriş yaptığı ana limanları kapsıyor. Bu nedenle ticarette ciddi aksamalar yaşanması bekleniyor.

ILA, işverenlerle tekrar masaya oturmak için önümüzdeki altı yıl içerisinde %77 oranında ücret artışı talep ederken, Joe Biden yönetimi yetkililerinin baskılarına rağmen işverenler bu oranı %50 seviyesinde tutmaya çalışıyor.

Limanlardaki Kriz Büyüyor

Grev, 1977’den bu yana sendika tarafından düzenlenen ilk büyük çaplı iş bırakma eylemi olarak dikkat çekiyor. Nakliye sektöründeki çalkantılar, yalnızca bu grevle sınırlı değil. Bu yıl Panama Kanalı’ndaki kuraklık koşulları ve Süveyş Kanalı’ndan uzaklaştırılan konteyner gemilerinin yol açtığı krizler nedeniyle nakliye fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı.

ABD Denizcilik İttifakı (USMX) ile 36 limanda yaklaşık 85.000 çalışanı temsil eden sendika arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. ABD’nin en işlek 10 limanından 6’sını kapsayan bu grev, 45.000 işçiyi etkileyen mevcut sözleşmenin 30 Eylül'de sona ermesiyle daha da önem kazandı.

Grevin, ABD'nin limanlarındaki ticaret akışını ciddi şekilde yavaşlatması ve küresel nakliye zincirlerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor.