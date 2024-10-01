Tersan Tersanesi, Kanada’nın En Büyük Fabrika Balıkçı Gemisi INUKSUK II’yi Teslim Etti
Tersan Tersanesi, Kanada’lı Niqitaq Fisheries firması için inşa ettiği NB1117 yeni inşa numaralı fabrika balıkçı gemisi Inuksuk II’yi başarıyla teslim etti.
80 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki Inuksuk II Tersan’ın Kanada için inşa ettiği dördüncü gemi.
Inuksuk II, Grönland pisi balığı ve karides avlamak, işlemek ve dondurmak için donatılmış gelişmiş fabrika ve ambarlara sahip. 1.320 ton dondurulmuş Grönland pisi balığı veya 930 ton karides depolama kapasitesine sahip olan bu gemi, Kanada’nın sahil hattı boyunca operasyon yürütecek en büyük balıkçı gemisi olma özelliğini taşıyor. Kuzey Atlantik,
NEAFAC, NAFO ve ICES gibi alanlar dahil olmak üzere kutup bölgelerinde balıkçılık operasyonları yürütecek gemi zorlu hava şartlarına uyum gösterecek şekilde inşa edildi.
Norveçli Skipsteknisk tarafından tasarlanan ve DNV Klas Kuruluşu gözetiminde inşa edilen Inuksuk II, 38 kişilik mürettebat için geniş ve ferah yaşam alanları sunuyor.
Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu “Inuksuk II, tersanemizin yüksek kalite ve yüksek performans standartlarında gemiler inşa etme yeteneğinin en önemli temsilcilerinden biri. Kuzey Atlantik ve kutup bölgelerindeki balıkçılık operasyonlarını önemli ölçüde artıracak olan, Kanada’nın en büyük balıkçı gemisi Inuksuk II’yi Niqitaq Fisheries ile iş birliği içinde inşa etmekten onur duyduk.” dedi.
Niqitaq Fisheries, 2001 yılından bu yana Kuzey Kanada’da önde gelen bir ticari balıkçılık işletmesi olan Baffin Fisheries Coalition’ın bir yan kuruluşu ve yıllık olarak 10.000 tondan fazla Grönland pisi balığı ve soğuk su karidesi hasat ediyor. Inuksuk II Baffin’in filosundaki en büyük ve en gelişmiş gemi olacak.
Baffin Fisheries Başkanı Kelly Kilabuk “Tersan Tersanesi’ndeki herkese tüm sıkı çalışmaları için minnettarız ve bu güzel gemiyi güvenli ve verimli bir şekilde işletmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.
Inuksuk II’nin resmi teslimatı başarıyla tamamlanmış olup, bu son teknoloji gemi artık Kanada’ya yapacağı ilk yolculuğuna çıkmak üzere son hazırlıklarını tamamlıyor. Gemi, yakında Niqitaq Fisheries filosuna katılarak Kuzey Atlantik ve kutup bölgelerindeki balıkçılık operasyonlarına başlayacak.
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