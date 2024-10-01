Tersan Tersanesi, Kanada’nın En Büyük Fabrika Balıkçı Gemisi INUKSUK II’yi Teslim Etti

80 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki Inuksuk II Tersan’ın Kanada için inşa ettiği dördüncü gemi.

Inuksuk II, Grönland pisi balığı ve karides avlamak, işlemek ve dondurmak için donatılmış gelişmiş fabrika ve ambarlara sahip. 1.320 ton dondurulmuş Grönland pisi balığı veya 930 ton karides depolama kapasitesine sahip olan bu gemi, Kanada’nın sahil hattı boyunca operasyon yürütecek en büyük balıkçı gemisi olma özelliğini taşıyor. Kuzey Atlantik,

NEAFAC, NAFO ve ICES gibi alanlar dahil olmak üzere kutup bölgelerinde balıkçılık operasyonları yürütecek gemi zorlu hava şartlarına uyum gösterecek şekilde inşa edildi.

Norveçli Skipsteknisk tarafından tasarlanan ve DNV Klas Kuruluşu gözetiminde inşa edilen Inuksuk II, 38 kişilik mürettebat için geniş ve ferah yaşam alanları sunuyor.

Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu “Inuksuk II, tersanemizin yüksek kalite ve yüksek performans standartlarında gemiler inşa etme yeteneğinin en önemli temsilcilerinden biri. Kuzey Atlantik ve kutup bölgelerindeki balıkçılık operasyonlarını önemli ölçüde artıracak olan, Kanada’nın en büyük balıkçı gemisi Inuksuk II’yi Niqitaq Fisheries ile iş birliği içinde inşa etmekten onur duyduk.” dedi.