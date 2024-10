ABD'de 36 Limanda Grev

ABD'de Maine'den Texas'a kadar 36 limanda başlayan liman işçileri grevi, ülkenin tedarik zincirini ve ekonomisini felce uğratma riski taşıyor. Grevde, Uluslararası Liman İşçileri Birliği'ne (ILA) bağlı yaklaşık 45 bin liman işçisi, yüzde 77 oranında ücret artışı talep ediyor. Grevin ABD ekonomisine her gün milyarlarca dolarlı zarara ve tüketici fiyatlarında artışa neden olacağı tahmin ediliyor.



En çok etkilenecek ürün muz

Uzmanlar, grevin etkilerinin ilk olarak bozulabilir gıda maddelerinde hissedileceğini belirtiyor. Pazartesi gece yarısı itibariyle başlayan grevde, muz, avokado, ananas ve meyve suları gibi ürünler öncelikli olarak etkilenecek. Özellikle muz, grevden en çok etkilenecek ürün olarak gösteriliyor. Amerikan Çiftlik Bürosu Federasyonu'na göre, grevden etkilenen limanlar ABD'nin yıllık muz ihtiyacının yüzde 75'ini karşılıyor ve bu da yılda 3.8 milyon metrik ton muz anlamına geliyor.

Michigan Eyalet Üniversitesi Tedarik Zinciri Yönetimi Profesörü Jason Miller, sadece muz değil, hurma, incir, ananas ve avokado gibi meyvelerin de yüksek risk altında olduğunu söyledi. Miller'a göre, bu bozulabilir gıdalar kısa sürede tedarik zincirinde aksamalara yol açacak ve tüketici fiyatlarını artıracak. Ayrıca alkollü içkiler gibi ürünler de raflarda yerini almakta zorlanabilir.



Perakendeciler, Noel sezonunda büyük sıkıntılarla karşı karşıya

Grev birkaç hafta daha devam ederse, ABD'nin en yoğun alışveriş dönemi olan kış tatili sezonunda birçok ürün tedarik sıkıntısına girebilir. Oyuncaklar, yapay Noel ağaçları, araba parçaları, kahve, meyve ve elektronik ürünler gibi çok çeşitli malların teslimatında gecikmeler yaşanabilir. Özellikle Playmobil ve Lego gibi Avrupalı oyuncak üreticileri, ABD'nin Doğu Yakası limanlarına bağımlı oldukları için büyük bir darbe alacak. Diğer taraftan, Batı Yakası limanlarını kullanan Jakks ve Funko gibi rakipler daha az etkilenebilir.

Tedarik zinciri aksaklıkları, yalnızca perakendecileri değil, otomobil parçaları tedarikçilerini de zor durumda bırakacak. Perakendeciler ve ithalatçılar, en önemli satış dönemleri olan tatil sezonu öncesinde ürün stoklarını güvence altına almak için Batı Yakası limanlarına ve hava taşımacılığına yönelmeye çalışıyor, ancak bu alternatifler hem yüksek maliyetli hem de sınırlı bir çözüm sunuyor.



Günde 4,5 milyar dolarlık zarar

JP Morgan'ın analizine göre, Doğu ve Körfez kıyısındaki limanların kapanması ABD ekonomisine günlük 3,8 ila 4,5 milyar dolar arasında zarar verebilir. Grevden kaynaklanan bu kayıpların bir kısmı normale döndükten sonra telafi edilebilecek olsa da, kısa vadede ABD ekonomisinde önemli bir darbe yaşanabilir.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, grevi durdurmak için Taft-Hartley Yasası'nı kullanarak 80 günlük bir bekleme süresi talep etmesi bekleniyordu ancak Biden, hafta sonu yaptığı açıklamada greve müdahale etmeyeceğini net bir şekilde belirtti. Beyaz Saray, yönetim yetkililerinin 24 saat boyunca müzakereleri hızlandırmak için çalıştığını ve Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in tedarik zincirinin etkilerini yakından izlediğini duyurdu. Ayrıca, muhtemel aksaklıklara karşı hazırlık yapmak için bir görev gücü oluşturuldu.



Ücret talepleri ve otomasyon karşıtı talepler gerginliği artırıyor

Grevin ana sebeplerinden biri, işçilerin ücret artışı talepleri. ILA, üyeleri için 6 yıl içinde yüzde 77 oranında bir maaş artışı talep ediyor. Bu artış gerçekleşirse, tipik bir sendika üyesinin maaşı 81 bin 120 dolardan 143 bin 520 dolara yükselecek. Ancak sendika, sadece ücret talepleriyle sınırlı kalmayıp, limanlarda vinçlerin, kapıların ve konteyner taşıyan kamyonların otomasyonunun tamamen yasaklanmasını da istiyor.

Limanları temsil eden Uluslararası Nakliyeciler Birliği ve Birleşik Devletler Denizcilik İttifakı arasındaki müzakereler, haziran ayından bu yana askıya alınmış durumda. Taraflar arasında herhangi bir yeni görüşme planlanmıyor, bu da grevin uzun sürebileceği ihtimalini güçlendiriyor. ILA'nın grevi, 1977'den bu yana sendikanın düzenlediği ilk büyük grev olacak.



Hangi limanlar etkilenecek?

Etkilenecek limanlar arasında Boston, New York, New Jersey, Norfolk, Wilmington, Charleston, Savannah, Tampa, Mobile ve Houston gibi önemli ticaret merkezleri bulunuyor. Bu limanlar, ABD'nin toplam konteyner taşımacılığının yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor. Ayrıca, bazı limanlar belirli sektörlerin mallarını elleçlemek konusunda uzmanlaşmış durumda, bu da belirli sektörlerin daha fazla etkilenebileceği anlamına geliyor.

ABD'nin en büyük perakendecileri Walmart ve Costco, muhtemel bir grevden etkilenmemek için erkenden ürün stoklarını artırarak tedarik zincirlerini güçlendirmeye çalıştı. Ancak bu önlemler bile sınırlı kalabilir. Perakende uzmanları, grevin özellikle yılın en yoğun alışveriş sezonu olan kış tatillerine denk gelmesinin, hem fiyat artışlarına hem de rafların boş kalmasına neden olacağını belirtiyor.

Grev ve liman kapanmalarının etkileri, ABD'deki tüketicileri uzun süre etkilemeye devam edebilir. Grev sürecinin uzaması durumunda, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ABD genelinde çok daha geniş kapsamlı ekonomik sorunlara yol açabilir.

Vira Haber