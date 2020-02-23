ABD donanmasına ait gemi boğazdan geçti
ABD Donanmasına ait askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
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Sabah saatlerinde Ege Denizi yönünden boğaza giren 71 borda numaralı "USS Ross" adlı muhrip, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği gemi, boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Vira Haber
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