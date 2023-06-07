İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. BOĞAZLAR

  3. Kapt. Ömer Asmalı Türk Boğazlarını Anlatacak
Kapt. Ömer Asmalı Türk Boğazlarını Anlatacak

Kapt. Ömer Asmalı Türk Boğazlarını Anlatacak

Kuzey Academy, "Türk Boğazları Durumsal Farkındalık & Tüzük Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar" söyleşisi düzenliyor.

A+A-

Kuzey Academy’nin, “Türk Boğazları Durumsal Farkındalık & Tüzük Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar” söyleşisi düzenlediği bildirildi.

Kuzey Marine Sigorta Kıdemli Hasar Yöneticisi Kapt. Ömer Asmalı’nın katılımıyla düzenlenecek söyleşi 8 Haziran 2023  Perşembe günü saat 13.00’da başlayacak.

Kuzey Academy’nin Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sok. No : 96 Kadıköy / İstanbul adresindeki merkezinde düzenlenecek söyleşiye katılmak isteyenlerin 0 531 677 67 53 no’lu WhatsApp hattından veya bilgi@kuzeyacademy.com eposta adresinden kayıt yaptırabilecekleri ifade edildi.

omer-asmali-8-haziran-semineri-linkedin.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 108 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.