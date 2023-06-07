Kapt. Ömer Asmalı Türk Boğazlarını Anlatacak
Kuzey Academy, "Türk Boğazları Durumsal Farkındalık & Tüzük Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar" söyleşisi düzenliyor.
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Kuzey Academy’nin, “Türk Boğazları Durumsal Farkındalık & Tüzük Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar” söyleşisi düzenlediği bildirildi.
Kuzey Marine Sigorta Kıdemli Hasar Yöneticisi Kapt. Ömer Asmalı’nın katılımıyla düzenlenecek söyleşi 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 13.00’da başlayacak.
Kuzey Academy’nin Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sok. No : 96 Kadıköy / İstanbul adresindeki merkezinde düzenlenecek söyleşiye katılmak isteyenlerin 0 531 677 67 53 no’lu WhatsApp hattından veya bilgi@kuzeyacademy.com eposta adresinden kayıt yaptırabilecekleri ifade edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Ömer Asmalı, Türk Boğazları
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