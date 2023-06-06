İskenderun Limanının Bir Rıhtımı Daha Trafiğe Açıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Deprem felaketine rağmen İskenderun Körfezindeki limanlarda yılın ilk 5 ayında elleçlenen yük miktarı 22.7 milyon tona ulaştı. Deniz yolu taşımacılığı ve limanlarımız ülke ekonomimizin can damarı olmaya devam ediyor.'

Vira Haber