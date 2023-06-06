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İskenderun Limanının Bir Rıhtımı Daha Trafiğe Açıldı

İskenderun Limanının Bir Rıhtımı Daha Trafiğe Açıldı

'Deprem felaketine rağmen İskenderun Körfezindeki limanlarda yılın ilk 5 ayında elleçlenen yük miktarı 22.7 milyon tona ulaştı.'

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Deprem felaketine rağmen İskenderun Körfezindeki limanlarda yılın ilk 5 ayında elleçlenen yük miktarı 22.7 milyon tona ulaştı. Deniz yolu taşımacılığı ve limanlarımız ülke ekonomimizin can damarı olmaya devam ediyor.'

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Vira Haber

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