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"Crown İris" Kruvaziyeri 1580 Turistle Marmaris'e Geldi

"Crown İris" Kruvaziyeri 1580 Turistle Marmaris'e Geldi

Panama bayraklı kruvaziyer "Crown İris", Muğla'nın Marmaris ilçesine 1580 İsrailli turist getirdi.

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Panama bayraklı kruvaziyer "Crown İris", Muğla'nın Marmaris ilçesine 1580 İsrailli turist getirdi.

Rodos Limanı ziyaretinin ardından sabah saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giriş yapan 207 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Gemide 1580 İsrailli yolcu ve 630 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

İlçeye ikinci kez gelen geminin akşam saatlerinde Alanya Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.

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Vira Haber

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