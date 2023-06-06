SAFFET AGA Gemisinde Tıbbi Tahliye

Köstence Limanının 51 mil açığında, Izmail Limanına seyreden SAFFET AGA gemisinde Türk denizcinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine AAKKM tarafından MRCC Köstence ile temas kurularak tıbbi tahliye talep etti. Denizci tahliye edilerek hastaneye sevk edildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Köstence Limanının 51 mil açığında, Izmail Limanına seyreden SAFFET AGA gemisinde Türk denizcinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine AAKKM tarafından MRCC Köstence ile temas kurularak tıbbi tahliye talep edilmiş, denizcimiz tahliye edilerek, hastaneye sevk edilmiştir."

Vira Haber