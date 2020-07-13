ABD Donanmasında Yangın Çıktı

ABD'de San Diego Deniz Üssü'ndeki amfibi saldırı gemisi USS Bonhomme Richard'da yangın çıktı.

Yangının artmasının ardından donanma San Diego İtfaiyesinden destek istedi. Olay mahalline çok sayıda itfaiye aracı gönderildi. San Diego Bölümü Şefi Rob Bondurant, ABD Donanması ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.

ABD donanmasının yaptığı açıklamaya göre ise 160 denizci vardı. 17 denizci ve dört sivil yangında hafif yaralandı ve hastaneye sevk edildi

Yangının sebebi ve yeri ise açıklanmadı.

Vira Haber