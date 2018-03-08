ABD, Karadeniz’de yeni elektronik harp sistemini test etti

ABD Donanması’nın, yeni elektronik füze saldırısı tespit ve önleme sistemini Karadeniz’de test ettiği belirtildi.

The Driver’in haberine göre, iki hafta boyunca Karadeniz bölgesinde bulunan Arleigh Burke sınıfından Uss Carney (DDG-64) destroyeri, ABD’nin 40 yıldır farklı modifikasyonlar şeklinde kullandığı AN/SLQ-32V6 elektronik harp sisteminden Block II cihazını test etti.

Block II’nin, elektronik savaş araçlarını iyileştirme programı SEWIP kapsamında modernize edildiği kaydedilen haberde, bu aracın Block III’ü geliştirmede temel alındığı belirtilerek, “Eğer Block II geminin kulakları ise Block III yumrukları olacak” dendi.

Yörük Işık isimli Twitter kullanıcısının yayınladığı fotoğraflar, haberi doğrular nitelikte.

Yörük Işık, “USS Carney’de yeni AN/SLQ-32V6 sistemi: ABD Donanması, DDG-64’ü Lockheed Martin şirketinin SEWIP programı kapsamında modernize edilen Block II ile donattı. Bu, USS Carney için füze tehdidine karşı mücadelede önemli bir elektronik koruma sistemi yenilemesi. USS Carney, dün Türk Boğazlarını geçerek Akdeniz’e geçti” diye yazdı.

Vira Haber