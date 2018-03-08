Norveç’te, elektrikli feribotlar için talep patlaması

Özellikle Avrupa’da feribot taşımacılığı yavaş yavaş tamamen elektrikli bir yapıya dönüşüyor. Norveç ve İsveç ise bu dönüşümde baş rolü oynuyor. Talepler çığ gibi.

Son yıllarda elektrikli feribot taşımacılığı önemini giderek arttırmaya başladı. Maliyetleri düşüren ve çevre kirliliğini azaltan bu yeni trend artık filolar halinde üretiliyor. Norveç ise bu trendde başı çeken ülkelerden birisi. Tamamen elektrikli filo İlk kez 2015 yılında ülkede faaliyete sokulan tamamen elektrikli feribot Amper’in maliyetleri yüzde 80, karbon emisyonunu ise yüzde 95 oranında azalttığına dair bazı bilgiler taşımacılık şirketlerinin bir anda dikkatini çekmiş durumda.

Devletin sıfır emisyon talebi nedeniyle taşımacılık şirketleri adeta elektrikli feribotlara akın ediyor. Üreticiler talebe yetişemiyor. Taşıma yaptığı limanlarda şarj olduğu için enerji sorunu da olmuyor. Amper feribotunu geliştiren konsorsiyumun farklı işletmelerden 53 adet daha sipariş aldığı haberinden sonra şimdi de Havyard gemi üreticisi 7 adet tamamen elektrikli feribot filosu siparişi aldı.

Yaşanan gelişmeler önemli zira gemiler sıfırdan tasarlanıyor. İsveç’in geliştirdiği dünyanın en büyük elektrikli feribotları da dahil ulaşım hatlarında mevcut pek çok elektrikli araba feribotu dizel modellerin versiyonu şeklindeydi. Şimdi ise yeni tasarım kalıpları üzerine inşa ediliyor. Amper de dahil bu yeni tasarım stratejisi çok daha verimli bir şekilde özelleştirmeler sağlayacak.

Tamamen elektrikli feribotlar ülkenin 75 gemiye sahip büyük taşımacılık firmalarından Fjord1 için inşa ediliyor. Feribotlar 2020 yılında hizmete girecek. Fjord1 ve Havyard ayrıca Danimarka-İsveç arasında sefer yapan Stena Jutlandica adındaki feribotu da 1MWh batarya entegrasyonu ile dünyanın en büyük elektrikli gemilerinden birisi haline getirecek.

Vira Haber