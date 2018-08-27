ABD savaş gemisi Boğaz’dan geçti
ABD Deniz Kuvvetlerine ait 64 borda numaralı Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri ’USS Carney’, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
A+A-
ABD Deniz Kuvvetlerine ait 64 borda numaralı Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri 'USS Carney' saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Çanakkale Boğazı'ndan geçen savaş gemisi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Geminin geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
Vira Haber
Bu haber toplam 67 defa okunmuştur
Etiketler : ABD, Deniz Kuvvetleri, Arleigh Burke, füze destroyeri, USS Carney, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Türk Sahil Güvenlik
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.