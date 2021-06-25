ABD Savaş Gemisi Boğaz'dan Geçti
ABD Deniz Kuvvetlerine USS Laboon adlı savaş gemisi 14 gün sonra tekrar boğazdan geçiş yaptı.
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Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetlerine ait 58 borda numaralı USS Laboon, 11 Haziran tarihinde akşam saatlerinde Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e doğru gitmişti. Aynı gemi, 14 gün sonra tekrar İstanbul Boğazı'nda görüldü.
Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na doğru geri dönüş yapan 58 numaralı USS Laboon’a Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri de eşlik etti. Marmara açıklarında ilerleyen geminin güzergahına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
Vira Haber
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Etiketler : abd donanması, istanbul boğazı
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