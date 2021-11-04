ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı

ABD Donanması'nın 6. Filosuna ait LCC 20 Borda numaralı 'USS Mount Whitney' isimli komuta kontrol gemisi 3 gün önce İstanbul'a geldi.

Sarayburnu Limanı'na demirleyen gemi bu sabah saatlerinde limandan ayrıldı. İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemi, yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaştı.

Savaş gemisinin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. 189 metre uzunluğundaki savaş gemisinin boğaz geçişine Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

GEÇEN GÜNLERDE 2 SAVAŞ GEMİSİ GEÇMİŞTİ

ABD Donanması 6. Filo'ya ait 2 savaş gemisi geçtiğimiz günlerde Türk boğazlarını kullanarak Karadeniz'e geçmişti. 'USS Mount Whitney' gemisinin Karadeniz'e geçişi ile ABD, Karadeniz'deki savaş gemisi sayısını 3'e çıkartmış oldu.

Vira Haber