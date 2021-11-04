Tersan Tersanesi, kıyı yolcu gemisi Havila Capella’yı teslim etti

Tersan Tersanesi, 4 adet gemi serisinin ilki olan kıyı yolcu gemisi Havila Capella'yı Norveçli Havila Kystruten firmasına teslim etti. 124 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki Havila Capella, Norveç'in Bergen-Kirkenes Tarihi Sahil Hattı'nda faaliyet göstermek üzere Tersan’dan ayrıldı.

Havila Capella, LNG ve batarya ile yüksek enerji verimliliği sağlayan ve düşük emisyon gereksinimlerine uygun bir gemi olarak inşa edildi. 6500 kWs batarya kapasitesine sahip, bu da şu ana kadar dünyanın en büyük batarya kapasitesine sahip gemisi olduğu anlamına geliyor.

Havila Capella, yenilikçi güç üretim sistemi ve enerji tasarruflu gövde tasarımı sayesinde sıfır emisyonla 4 saat kesintisiz seyir gerçekleştirebiliyor. Gemi, rıhtımda hidroelektrik gücü ile şarj ediliyor.

HAV Ship Design tarafından tasarlanan ve DNV gözetiminde inşa edilen Havila Capella, CO2 emisyonlarında yüzde 25 ve NOx emisyonlarında yüzde 90 oranında azalma sağlıyor. Ayrıca Havila Capella, denizden ve soğutma suyundan ısı geri kazanım sistemlerine sahip, geri dönüşüm konusunda gelişmiş teknolojilerle donatılmış bir gemi.

FARKLI KONAKLAMA ALANLARI İLE YÜKSEK İÇ STANDARTLAR

Yüksek iç standartlara ve özgün tasarlanmış konaklama alanlarına sahips Havila Capella, Bergen – Kirkenes tarihi güzergahı üzerinde yolcularına yüksek konfor sunacak.

İkinci, üçüncü ve dördüncü kardeş gemiler olan Havila Castor, Havila Pollux ve Havila Polaris de Tersan Tersanesi'nde inşa aşamasında. Havila Castor çok yakında Capella'yı takip edecek ve önümüzdeki yıl Havila Pollux ve Havila Polaris kardeş gemileri teslim edilmesi planlanıyor.

Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, Havila Capella'nın tesliminden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gazioğlu, “Havila Kystruten A.Ş. ile güvenilir bir işbirliği kurmaktan ve ilk gemi olan Havila Capella'yı başarıyla teslim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Değerli ortağımız Havila'nın bu tarihi rotada seyahat eden yolcularına en kaliteli hizmeti sunma heyecanını paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk. Havila'nın Tersan'a olan güveni sayesinde; kardeş gemilerin yapımına devam etmek için hevesle çalışacağız” dedi.

Havila Voyages'in CEO'su Bent Martini, bunun bir sevinç günü olduğunu söyledi:

"Havila Capella’yı teslim almak için uzun zaman bekledik ve şimdi ilk gemi nihayet bizim ve Norveç'e doğru yola çıkmak için hazırlanmaya başlayacağız."

Vira Haber