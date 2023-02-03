ABD Savaş Gemisi Nitze İstanbul Boğazı'nda Demirledi
ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze, İstanbul Boğazı'nda Dolmabahçe açıklarında demirledi.
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ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı savaş gemisi USS Nitze, saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na Sarayburnu açıklarından girdi.
Gemiye Sahil Güvenlik ekipleri eşlik etti. Mürettebatın Boğaz'da ilerleyiş sırasında güverteye çıktığı görüldü.
155 metre boyundaki gemi Dolmabahçe açıklarına demirledi. ABD Büyükelçisi Jeffrey L.Flake'in gemiye ziyarette bulunacağı öğrenildi.
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Etiketler : abd savaş gemisi, Nitze, istanbul boğazı
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