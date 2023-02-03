TSKB’den Sefine Denizcilik’e 80 Milyon Dolarlık SKA Odaklı Yatırım Kredisi

Türkiye’de sürdürülebilir bankacılık alanında 30 yıldır öncü konumda olan TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), yeşil ve kapsayıcı kalkınma yönündeki etkisini sürekli artırmaya ve geliştirmeye devam ediyor. Kredi portföyünün yüzde 93’ü BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bağlantılı yatırımlardan oluşturan banka, Türkiye’deki şirketlerin çevresel ve sosyal kalkınma merkezli yatırımlarını desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 2023 yılının ilk SKA odaklı yatırım kredisi anlaşmasını Sefine Denizcilik Tersanecilik ile gerçekleştiren TSKB, sağladığı 80 milyon dolarlık krediyle, firmanın yeni yüzer havuz inşasını sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun şekilde finanse ediyor.

Yeni gemi inşaatı, tamir, bakım ve gemi dönüşüm işlerinde faaliyet gösteren Sefine Denizcilik Tersanecilik şirketinin, tersane bakım ve onarım kapasitesini artırma ve boyutu büyüyen gemilerin yer alabileceği yeni bir yüzer havuz inşa etme yönündeki yatırım planlarının desteklenmesi için sağlanan kredi 4 yıl vadeli olarak geri ödenecek. Yüzer havuzun finansmanı kapsamında yaratılan olumlu etkiyle SKA 1 (Yoksulluğa Son), SKA 8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) ve SKA 9’a (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı) doğrudan katkı sağlanacak.

Sefine Denizcilik Tersanecilik ile TSKB arasındaki ilk iş birliği 2017 yılında başlamış, firmaya iskele ve ilk yüzer havuz yatırımının finansmanı kapsamında kredi kullandırılmıştı.

Sefine Tersanesi’nin cinsiyet eşitliği uygulamaları Escarus tarafından tescilli

Kredi imza töreninde Koloğlu Holding ve Sefine Tersanesi’ne TSKB’nin sürdürülebilirlik danışmanlığı alanındaki uzman iştiraki Escarus tarafından, Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası (CEPS) takdim edildi.

Her iki kuruluşun iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi konusundaki yaklaşım ve uygulamaları, önce Escarus’un TSKB katkıları ile geliştirdiği Cinsiyet Eşitliği Ölçme ve Değerlendirme Aracı (CEODA) ile ölçüldü. CEODA aracı ile holdingin ve şirketin mevcut durumu; “üst yönetimin taahhüdü”, “şeffaf insan kaynakları süreçleri”, “çalışma koşullarında fırsat eşitliği”, “iş-özel hayat dengesi”, “iş yerinde tacizin önlenmesi” ve “farkındalığın artırılması” gibi başlıklar üzerinden ve ulusal ve uluslararası iyi örneklerle kıyaslanarak incelendi.

Proje sürecinde Koloğlu Holding ve Sefine Tersanesi’ni toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değerlendiren Escarus, gelişime açık görülen alanlarda destek sunarken düzenlediği eğitimlerle de cinsiyet ve fırsat eşitliği yönünde yapılabilecekler konusunda çalışanları bilgilendirdi. Nihai değerlendirmeler sonucunda firmalara Cinsiyet Eşitliği Sertifikası verildi.

