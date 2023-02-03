Marmaris, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Tanıtılacak

İstanbul'da 8-11 Şubat'ta 26'ncısı düzenlenecek EMİTT'te Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası, TÜRSAB Marmaris Şubesi, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği ortaklığı, "Dünyanın incisi Marmaris" adı altında geniş bir katılımla yer alacak.

Otel, seyahat acentesi ve diğer kurumlardan oluşan 20 katılımcının aynı alanda Marmaris’in tanıtımını yapacağı fuar için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Marmaris Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye ve Marmarisli turizmcilerin 7 No'lu salonda misafirlerini ağırlayacağı bildirildi.

Marmaris standında 8 Şubat Çarşamba günü saat 14.30'da yapılacak açılışta "şimdi Marmaris zamanı" sloganıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonlarından biri olan Marmaris'in tanıtımı yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kurumlarla birlikte fuarda yer alacaklarını belirterek, "Son yıllarda hem EMİTT'te hem de İzmir Travel Turkey'de Marmaris'e yoğun ilgi oluştu. Bunun sonucunu geçen sezon aldık. Yüzde 8'lerde olan iç pazar yüzde 20'leri aştı. Travel Turkey'de olduğu gibi EMİTT'te de bölgemizi en iyi şekilde tanıtarak önümüzdeki sezon bu rakamı daha da yukarı çıkarmayı hedefliyoruz. Fuarda yer alacak tüm katılımcıları ve davetlileri Marmaris standına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.