2023 Eayk-Çeşme Marina Kış Trofesi Start Verdi

EAYK-Çeşme Marina Komodoru Akif Sezer; “Yağmurlu bir yarış haftası olmasına rağmen tüm yarışçı ekiplerimiz buradalar. Ankara, İstanbul, Marmaris, Bodrum ve Türkiye’nin birçok bölgesinden yelken severleri burada görüyoruz, çok güzel bir atmosfer mevcut. Herkes için başarılı bir trofe olmasını temenni ediyoruz.”diye belirtti.

Trofenin ilk günü, kayıtlar ve brifing ardından, sert hava şartlarının el vermesiyle IRC grupları 2 yarışla C1 rotası ve Destek grupları da tek yarışla Coğrafi – 2 rotasında yarış yaparak günü tamamladılar. İkinci gün tek yarış yapmak üzere Çeşme Marina’dan ayrılıp start hattında buluşan ekipler, hakem heyetinin tüm sınıflar için kararlaştırdığı rota doğrultusunda Coğrafi – 2 rotasını tamamlayarak dönüşlerini gerçekleştirdiler. Yağmur ve rüzgar sebebiyle geç start verilen yarışı tamamlayan tüm ekipler ilk yarış ayağını geride bırakarak kokteyl ve ödül töreninde buluştular.

Kokteyl ve Ödül Töreni Marina Yacht Club’da Gerçekleşti

Ödül töreni ve kokteyl Çeşme Marina Yacht Club’da, EAYK Komodoru Akif Sezer’in açılış konuşması ve moderatörlüğünde gerçekleşti. Komodor Akif Sezer, ev sahibi Çeşme Marina olmak üzere, kış trofesi sponsorlarından Ullman Sailing, Raymarine, KMH Rigging ve BikeHouse Alaçatı’ya teşekkürlerini ileterek, IRC ve Destek sınıflarında dereceye giren ekiplere kupalarını takdim etti.

IRC Overall birincisine Ullman Sails işbirliği ile asimetrik balon, IRC overall ikincisine Raymarine işbirliği ile Raymarine Element 7S 7 chartplotter ekranı ve Navionicsharita kartı, Çeşme Marina işbirliği ile her grubun birincisine çekme, alt yıkama ve atma hediyesi, EAYK ‘den IRC Overall üçüncüsüne Çeşme Marina’da çekme-atma ve 1 hafta karapark hediye edileceğini belirtti. Ayrıca Kaya Ropes-KMH Rigging iş birliği ile her yarış ayağında çekilecek kura ile 2 tekneye, tekne arma kontrolü ve çeşitli işçiliklerde kullanmak üzere hediye kuponu verileceğini ilave etti.

Bir Sonraki Yarış Ayağı 18-19 Şubat’ta

IRC-A0 sınıfında ARKAS BLUEMOON, IRC-A1 sınıfında YOGİ BEAR, IRC-A2 sınıfında CYGNUS, IRC-A3 sınıfında DALAN QUATTRO, IRC-B1 sınıfında LONE RAVER BLACK7 BY MONDIALE, IRC-B2 sınıfında ÇAKİ ve Destek Sınıfında TAXI teknesi birinci oldu.

Trofenin 2. yarış ayağı 18-19 Şubat 2023 tarihinde Çeşme Marina ev sahipliğinde gerçekleşecek.