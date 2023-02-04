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Ömer Pekin Baran Hayatını Kaybetti

Ömer Pekin Baran Hayatını Kaybetti

Cenaze, 5 Şubat 2023 Pazar günü (yarın) Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığına defnedilecektir.

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Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) Kurucu Mütevelli Heyet Üyesi ve Eski Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Piri Reis Üniversitesi Eski Mütevelli Heyet Üyesi Ömer Pekin Baran vefat etmiştir.

Cenaze, 5 Şubat 2023 Pazar günü (yarın) Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığına defnedilecektir.
 
Vira Haber ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 

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