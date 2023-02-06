ESKOART'IN İLK SERGİSİ MAVİ BLUE SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Global denizcilik firmalarının kaliteli ve performanslı ürün ve hizmetlerinin Türkiye Distribütörü olan Eskomarine ve ressam Berrin Kurt “Denizcilik” temalı bir resim sergisi için iş birliği yaptılar. Denizcilik sektörü ve sanatseverleri bir araya getiren ve 9 Şubat’a kadar devam edecek olan ”MAVİ” adlı sergide yağlıboya ve akrilik boya ile yapılmış 55 resim sergileniyor.

Yol, yolculuk, sükunet, huzur, karmaşa, umut, cesaret, alın teri, emek, düş kırıklığı, idealler, hayaller, gemiler, yelkenler, martılar, balıklar, ağlar, kotralar, tulumlar, tersane işçileri, balıkçılar, deniz kenarı memleketlerdeki kişisel deneyim ve gözlemler, sudan yansıyan izlenimler ve tanıklıkların yansıdığı resimlere denizcilik camiasının ilgisi de yoğun oldu.

Sergi ile ilgi duygu ve düşüncelerini dile getiren Ressam Berrin Kurt, “Sinoplu bir ailenin çocuğuyum İstanbul Sarıyer’de doğdum büyüdüm. Dolayısıyla sahilde yürüyüş yaparken gördüğüm şeylerden esinlenerek eskiz yapıyordum. O eskizler birikiyor ve sonrasında o kafamdaki eskizleri tuvale dökmeye başladım. Tuvalin başına geçtiğimde ne yapacağımı genellikle bilmiyorum. Fırçamı maviye daldırıyorum sonra kafamdaki imgelerle birlikte nereye gideceğimi resmin ortalarına doğru anlıyorum. Yaşayarak resim yapıyorum” diye konuştu.

“Denizin yarattığı kültür beni daha çok etkiliyor”

Resimlerinde tersane ve gemi insanlarına da yer veren Berrin Kurt, şöyle devam etti: “Aslında denizciliğin her alanına meraklıyım. Ailemde de çok denizci var. Denizin yarattığı kültürler, ekonomiler ve denizcilerin hayatımız üzerindeki etkileri benim için çok kıymetli. Tek başına deniz manzarası yapmak bana hiçbir şey ifade etmiyor. Denizin yarattığı kültür beni daha çok etkiliyor. İşçiler, işçilikler, tersanedeki o sesler, makinalar, onların azameti… Bunların hepsinden esinlenerek resimlerimi ortaya çıkartıyorum.”

Eskomarine Kurucu Ortağı Adem Kocadağ sergi hakkında ki düşüncelerini şu şekilde ifade etti: Eskomarine olarak denizciliğin profesyonel tarafında, yani tedarik kısmında 30 yılı aşkın süreden beri sektördeyiz. Denizciliği hep ekipman, ürün, hizmet anlamında gördük. Ama bu işin birde sanat yönü var. Dikkat ederseniz bizim bütün temamız denizcilik üzerine. Bunun içine balıkçı, tersaneci, kaynakçı, boyacı herkes giriyor. Biz bunu müşterilerimize bir sanat eseriyle hediye etmek istediğimiz zaman ne Türkiye’de ne de dünyada böyle bir eserin olmadığını fark ettik. Ondan sonra kuzenim Ressam Berrin Kurt ile bir araya gelerek düşüncelerimden bahsettim böyle bir sergi ortaya çıkardık. Şu anda tabloların fiyatlarına çok cüzi rakamlar. Bundan sonraki konseptimiz yine denizcilikle ilgili ihtiyacı olan bir okul veya vakıfa gelir paylaşımı şeklinde olacak. Esko art olayını gelir amaçlı değil de sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Yıllardır bu sektörden kazancımız oluyor. Bunu sektöre vermenin en güzel yolu bence sanat yolu olacaktır.”

Denizcilik camiasının sektöre yalnızca yan sanayi gözüyle bakmaması gerektiğine dikkat çeken Adem Kocadağ, “Deniz kavramın içerisinde kültür, eğitim, çevre gibi başlıklar da var. Deniz kültürünü ilkokuldan başlayarak kazanmamız gerekiyor. İnşallah bu anlamda öncü olmuş oluruz. Esko art projeleri farklı başlıklar altında yoluna devam edecek” dedi.

Vira Haber