ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demir attı
ABD'nin ‘Arleigh Burke' sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Porter, İstanbul'a ulaştı.
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ABD'nin 'Arleigh Burke' sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Porter, Karadeniz'den ayrılarak liman ziyareti gerçekleştirmek için dün İstanbul'a ulaştı. Sarayburnu'nda demirleyen gemiye, sahil güvenlik botu eşlik etti.
USS Porter, ABD donanması ile Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve Ukrayna'nın deniz kuvvetlerinden gemilerle birlikte Karadeniz'de gemi manevra tatbikatlarında bulundu. Altıncı Filo operasyon bölgesinde onuncu devriyesini yapan gemi, 19 Kasım'da Sarayburnu'ndan ayrılacak.
Vira Haber
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Etiketler : abd donanması, istanbul boğazı
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