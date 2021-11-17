4. sondaj gemisi filoya katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada "Türkiye 3 derin sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle Akdeniz ve Karadeniz’deki arama sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. " dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından dördüncü sondaj gemisinin de Türkiye'nin filosuna katıldığını söyledi.

Erdoğan, filoya yeni katılan gemiyle ilgili yaptığı açıklamaya şöyle devam etti:

Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak 7. nesil olarak en modern, en son teknoloji ile donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız sıfır yeni bir gemidir.

Dünyada bu geminin sınıfında toplam 5 gemi bulunuyor. Birine de biz sahibiz. Boyu 238 metre eni 42 metre olan yeni gemimizle denizin 3 bin 665 metre derinliğine kadar sondaj yapabileceğiz.

Sahip olduğumuz büyük sondaj filosuyla, ülkemiz sınırları dışında da faaliyet gösterecek bir kapasiteye ulaştık.